"Воскресное чтиво в халате": Песков ответил на публикацию о втором отравлении Навального

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал статью The Sunday Times, в которой утверждалось, что российские спецслужбы пытались отравить Алексея Навального ядом "Новичок" дважды - он охарактеризовал материал словом bullshit - "чушь собачья", пишет "Дождь".
"Все-таки Sunday Times - воскресное чтиво такое в халате. Как бы вам сказать, вы знаете, есть фейки информационные, а есть уже такие сообщения, которые, наверное, можно таким емким английским словом, есть такое английское слово bullshit. Вот это bullshit. Большего не буду говорить", - заявил Песков.
Как уже писал RUS TVNET, британская газета The Sunday Times со ссылкой на источники в немецких спецслужбах сообщила, что Навального, пока он был в больнице в Омске, могли попытаться отравить "Новичком" во второй раз. Собеседник The Sunday Times предположил, что политика спасло вовремя введенное противоядие - атропин.
Добавим, что главный токсиколог Омской области Александр Сабаев уже прокомментировал прозвучавшее в материале, назвав это вымыслом, так как доступ к политику в больнице был только у врачей.
Контекст:
- Алексея Навального госпитализировали 20 августа после того, как он потерял сознание в самолете из Томска в Москву.
- Его госпитализировали в Омск, врачи назвали причиной его состояния нарушение обмена веществ с резким падением сахара в крови.
- После эвакуации оппозиционера в Германию несколько европейских лабораторий обнаружили в его анализах и на вещах из номера отеля следы яда из семейства "Новичок".
- Власти России отрицают причастность к покушению.