Пн, 14.12.2020
Несомненно, на оказание неотложной помощи влияние оказывается уже несколько недель, и в основном оно связано с неспособностью конкретных больниц предоставить отдельные услуги. Но в целом сразу надо отметить, что ни один пациент не пострадал. Лиене Ципуле, глава NMPD
Лиене Ципуле, глава NMPD
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"Воскресное чтиво в халате": Песков ответил на публикацию о втором отравлении Навального

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ФОТО: Valery Sharifulin/Valery Sharifulin/TASS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал статью The Sunday Times, в которой утверждалось, что российские спецслужбы пытались отравить Алексея Навального ядом "Новичок" дважды - он охарактеризовал материал словом bullshit - "чушь собачья", пишет "Дождь".

"Все-таки Sunday Times - воскресное чтиво такое в халате. Как бы вам сказать, вы знаете, есть фейки информационные, а есть уже такие сообщения, которые, наверное, можно таким емким английским словом, есть такое английское слово bullshit. Вот это bullshit. Большего не буду говорить", - заявил Песков.

Как уже писал RUS TVNET, британская газета The Sunday Times со ссылкой на источники в немецких спецслужбах сообщила, что Навального, пока он был в больнице в Омске, могли попытаться отравить "Новичком" во второй раз. Собеседник The Sunday Times предположил, что политика спасло вовремя введенное противоядие - атропин.

Добавим, что главный токсиколог Омской области Александр Сабаев уже прокомментировал прозвучавшее в материале, назвав это вымыслом, так как доступ к политику в больнице был только у врачей.

Контекст:

  • Алексея Навального госпитализировали 20 августа после того, как он потерял сознание в самолете из Томска в Москву.
  • Его госпитализировали в Омск, врачи назвали причиной его состояния нарушение обмена веществ с резким падением сахара в крови.
  • После эвакуации оппозиционера в Германию несколько европейских лабораторий обнаружили в его анализах и на вещах из номера отеля следы яда из семейства "Новичок". 
  • Власти России отрицают причастность к покушению. 

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