"Воскресное чтиво в халате": Песков ответил на публикацию о втором отравлении Навального

"Все-таки Sunday Times - воскресное чтиво такое в халате. Как бы вам сказать, вы знаете, есть фейки информационные, а есть уже такие сообщения, которые, наверное, можно таким емким английским словом, есть такое английское слово bullshit. Вот это bullshit. Большего не буду говорить", - заявил Песков.

Как уже писал RUS TVNET, британская газета The Sunday Times со ссылкой на источники в немецких спецслужбах сообщила, что Навального, пока он был в больнице в Омске, могли попытаться отравить "Новичком" во второй раз. Собеседник The Sunday Times предположил, что политика спасло вовремя введенное противоядие - атропин.

Добавим, что главный токсиколог Омской области Александр Сабаев уже прокомментировал прозвучавшее в материале, назвав это вымыслом, так как доступ к политику в больнице был только у врачей.

Контекст: