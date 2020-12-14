Чаще болеют люди старше 50 лет, доля детей - низкая: SPKC об эпидемиологической ситуации

На прошлой неделе количество госпитализированных больных увеличилось на 34,8%, тогда как другие эпидемиологические показатели показывают некоторую стабилизацию, сообщил директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний SPKC Юрий Перевощиков.

На прошлой неделе было госпитализировано в общей сложности 654 пациента с Covid-19, или в среднем 93 пациента в день.

Если сравнивать данные прошлой недели с данными предыдущей, то количество случаев увеличилось на 0,6%. За неделю с 30 ноября по 6 декабря было выявлено 4338 случаев Covid-19 по сравнению с 4362 случаями на прошлой неделе.

Однако, по мнению SPKC, количество случаев заболевания все еще очень велико: на прошлой неделе в среднем выявлялось 623 новых случая Covid-19 в день.

Между тем количество тестов увеличилось на 11,8%, а это значит, что "увеличение количества тестов превысило рост количества случаев". По словам эпидемиолога, рост числа заболевших можно объяснить также увеличением количества анализов.

"К сожалению, около половины зарегистрированных случаев приходится на людей старше 50 лет", - прокомментировал возрастную структуру пациентов эксперт SPKC, добавив, что "доля детей остается низкой".

"Больше всего инфекция распространилась как в Латгале, так и в Земгале. В Риге и пригороде заболеваемость снизилась, а медленный рост наблюдается в Курземе и Видземе", - отметил Перевощиков.

Как сообщал RUS TVNET, за прошедшие сутки в Латвии подтверждено 210 новых случаев Covid-19, умерли три человека. Умершие входили в возрастные группы от 70 до 90 лет. С начала пандемии в Латвии умерли 352 человека с подтвержденным Covid-19.

За прошедшие сутки сделано 2811 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 7,5%.

По подсчетам агентства LETA, за последние 14 дней Covid-19 подтвержден у 8810 человек. 1