Перевощиков о росте госпитализаций, субботних протестах и мрачных прогнозах

Растет число госпитализированных

На прошлой неделе количество госпитализированных больных увеличилось на 34,8%, тогда как другие эпидемиологические показатели показывают некоторую стабилизацию, сообщил директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний SPKC Юрий Перевощиков.

На прошлой неделе было госпитализировано в общей сложности 654 пациента с Covid-19, или в среднем 93 пациента в день.

Если сравнивать данные прошлой недели с данными предыдущей, то количество случаев увеличилось на 0,6%. За неделю с 30 ноября по 6 декабря было выявлено 4338 случаев Covid-19 по сравнению с 4362 случаями на прошлой неделе.

Однако, по мнению SPKC, количество случаев заболевания все еще очень велико: на прошлой неделе в среднем выявлялось 623 новых случая Covid-19 в день.

Между тем количество тестов увеличилось на 11,8%, а это значит, что "увеличение количества тестов превысило рост количества случаев". По словам эпидемиолога, рост числа заболевших можно объяснить также увеличением количества анализов.

"К сожалению, около половины зарегистрированных случаев приходится на людей старше 50 лет", - прокомментировал возрастную структуру пациентов эксперт SPKC, добавив, что "доля детей остается низкой".

"Больше всего инфекция распространилась как в Латгале, так и в Земгале. В Риге и пригороде заболеваемость снизилась, а медленный рост наблюдается в Курземе и Видземе", - отметил Перевощиков.

Плохие прогнозы

Текущие эпидемиологические показатели Covid-19 предполагают, что число госпитализированных пациентов с Covid-19 к концу года превысит 1000, также отметил Перевощиков.

"При 600 случаях каждый день мы увидим, что 15% будут поступать в больницы. Таким образом, количество госпитализаций к концу года, безусловно, превысит 1000 пациентов", - пояснил Перевощиков, подчеркнув, что "больницы будут переполнены, потому что выписывать будет меньше, чем госпитализировать".

На вопрос, следует ли вводить дополнительные ограничения, эксперт не дал прямого ответа, но заявил, что на данном этапе определенно невозможно ослабить существующие меры безопасности и ограничения. "Несмотря на стабилизацию, цифры по-прежнему аномально высоки", - сказал Перевощиков.

"Для нас важно принимать во внимание то, что происходит", - сказал эпидемиолог, отметив, что ближе к концу года и в период праздников люди собираются чаще и чаще посещают мероприятия.

Эхо протестов

В связи с тем, что акции протеста в субботу не соответствовали мерам эпидемиологической безопасности, есть опасения, что они негативно отразятся на общей эпидемиологической ситуации в стране, признал Перевощиков.

"Конечно, вирус на открытом воздухе распространяется меньше, потому что концентрация вируса в атмосфере ниже, чем в помещении", - пояснил эпидемиолог.

"Люди вступают в тесный контакт и громко разговаривают - чем громче они говорят, тем больше вирус может распространяться", - добавил эксперт. Поэтому даже на открытом воздухе, по мнению эпидемиолога, необходимо соблюдать и расстояние, и установленную норму - лимит 25 человек на одно мероприятие. "Кроме того, в этом случае требуется дополнительная мера безопасности - использование масок", - указал Перевощиков.

Как известно, в субботу, 12 декабря, в Риге прошли две акции протеста против ограничительных мер, введенных правительством в период пандемии - на обеих нарушены ограничения, введенные из-за Covid-19.

Актуальная статистика

Как сообщал RUS TVNET, за прошедшие сутки в Латвии подтверждено 210 новых случаев Covid-19, умерли три человека. Умершие входили в возрастные группы от 70 до 90 лет. С начала пандемии в Латвии умерли 352 человека с подтвержденным Covid-19.

За прошедшие сутки сделано 2811 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 7,5%.

По подсчетам агентства LETA, за последние 14 дней Covid-19 подтвержден у 8810 человек.