Фото ⟩ Крупнейшая сделка за последние три года: в Риге продан пентхаус за 1,9 млн евро

Исполнителем сделки выступила компания Latio.

"Сделки такого масштаба случаются нечасто - особенно в сегодняшних условиях, поэтому мы считаем, что эта сделка является долгожданным подтверждением того, что рынок способен противостоять потрясениям, вызванным вирусом", - заявил председатель правления Latio Эдгар Шинс.

ФОТО: Latio

Проданный объект за 1,9 миллиона евро - это двухуровневый пентхаус, расположенный в самом сердце Тихого центра Риги, на улице Стрелниеку, 7.

ФОТО: Latio

В настоящее время общедоступная база данных по недвижимости Latio содержит более 50 домов стоимостью более одного миллиона евро. Лидирует по количеству предложений Юрмала, второе место стабильно занимает Тихий центр Риги, за ним - Старый город.

Данные CenuBanka.lv показывают, что пока в 2020 году в Риге и Юрмале официально зарегистрировано лишь четыре сделки купли-продажи квартир на сумму более миллиона, такая же ситуация была в 2019 и 2018 годах. Соответственно, в прошлом году самая большая сумма сделки составила 1,3 миллиона долларов за квартиру в Юрмале, а годом ранее - 1,5 миллиона за квартиру на Кливерсале с видом на Даугаву.

ФОТО: Latio

В свою очередь, если говорить об общей ситуации на рынке квартир в Риге, то существенных изменений на данный момент не наблюдается. Имеющиеся данные за сентябрь и октябрь показывают, что рынок восстанавливается после весеннего кризиса, и количество сделок, по сравнению с теми же месяцами 2019 года, выросло на 12% и 6%.