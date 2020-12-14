Пн, 14.12.2020
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"Краснодар" и "Шахтёр" узнали соперников по 1/16 финала Лиги Европы

Футболисты "Краснодара"

ФОТО: AFP/SCANPIX

В понедельник, 14 декабря, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка 1/16 финала Лиги Европы сезона-2020/2021.

Результаты жеребьёвки:

  • "Вольфсберг" (Австрия)  - "Тоттенхэм Хотспур" (Англия)
  • "Динамо" (Киев, Украина) - "Брюгге" (Бельгия)
  • "Реал Сосьедад" (Испания) - "Манчестер Юнайтед" (Англия)
  • "Бенфика" (Португалия) - "Арсенал" (Англия)
  • "Црвена Звезда" (Сербия) - "Милан" (Италия)
  • "Антверпен" (Бельгия) - "Рейнджерс" (Шотландия)
  • "Славия" (Чехия) - "Лестер Сити" (Англия)
  • "Ред Булл Зальцбург" (Австрия) - "Вильярреал" (Испания)
  • "Брага" (Португалия) - "Рома" (Италия)
  • "Краснодар" (Россия) - "Динамо" (Загреб, Хорватия)
  • "Янг Бойз" (Швейцария) - "Байер" (Германия)
  • "Мольде" (Норвегия) - "Хоффенхайм" (Германия)
  • "Гранада" (Испания) - "Наполи" (Италия)
  • "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - "Шахтёр" (Украина)
  • "Лилль" (Франция) - "Аякс" (Нидерланды)
  • "Олимпиакос" (Греция) - ПСВ (Нидерланды)

Первые матчи 1/16 финала Лиги Европы пройдут 18 февраля, ответные - 25 февраля. Жеребьёвка 1/8 финала пройдёт 26 февраля.

Финал Лиги Европы сезона-2020/21 состоится в польском Гданьске.

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