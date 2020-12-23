Звезда недели ⟩ Елизавета Боярская: "Не считаю, что мое главное достоинство - внешность"

20 декабря свое 35-летие отметила дочь Михаила Боярского и Ларисы Луппиан - известная актриса Елизавета Боярская. RUS TVNET решил рассказать об этой знаменитости в рамках рубрики "Звезда недели".
Борьба за фамилию
Она долгое время боролась, чтобы стать Елизаветой Боярской, а не "дочерью Боярского".
"Я всегда пыталась доказать, что и в личную жизнь переходила... Все сама, сама... Мне это было принципиально", - подчеркнула она в интервью Вячеславу Манучарову.
Сначала для нее предвзятость к фамилии была огромной. Ей все время надо было доказывать, что она может.
"Я вгрызалась во все, чтобы доказать свою компетентность", - указала Лиза.
Елизавета Боярская призналась не та актриса, которая могла бы раздеться на фотосессии для журнала. Ей не нужно обнажаться ради хайпа, считает она.
После ролей в спектаклях "Король Лир", "Леди Макбет нашего уезда" и "Сирано де Бержерак", после выхода на экраны картин "Первый после Бога", "Адмиралъ" и "Не скажу" коллеги и зрители убедились, что Боярская самостоятельная актриса без помощи звездной фамилии.
Ее первый кинодебют состоялся в 15 лет. В триллере "Ключи от смерти" Боярская сыграла юную наркоманку Алису, дочь богатых родителей.
В интервью Вячеславу Манучарову Боярская также рассказала, как попала в немецкую картину "Бункер". Дело в том, что на съемки искали русскую актрису, которая бы знала немецкий язык и была бы больше европейской внешности. Жребий пал именно на Елизавету.
"Тогда я его знала, как русский", - вспоминала она.
Девушке досталась роль медсестры Эрны.
Она очень трепетно относится к истории Ленинграда, блокаде и Великой Отечественной войне. Но она подчеркнула в интервью, что не из тех, кто "спасибо деду за победу". Такое отношение она считается "несколько пошлым". Тем не менее актриса хорошо относится к немцам. Елизавета Боярская на четверть немка по линии матери.
Внешность и характер
Что касается своей внешности, то Боярская никогда не считала и не считает себя красивой.
"Я не считаю, что мое главное достоинство - это внешность. Она у меня специфическая", - говорит актриса.
В детстве она не была одиночкой, у нее было много друзей. Елизавета больше была пацанкой. В ней очень много мужского, и она признается, что никогда была той, в которую могли влюбиться. Хотя в подростковом возрасте Боярская окончила Санкт-Петербургскую школу моделей.
По словам Боярской с ней всегда было невероятно сложно познакомиться. Она не любит покровительство. Для нее в отношениях главное - равенство.
Личная жизнь
В 2009 году Елизавета должна была играть вместе с Максимом Матвеевым в фильме "Не скажу". Всего за 17 дней репетиций и съемок ленты, проходивших в Киеве, актеры сблизились до полноценного романа.
Свои отношения влюбленные держали в тайне. В сентябре 2009-го Максим вернулся в Москву и объяснил все жене. Он съехал на съемную квартиру, и его жена Яна Сексте не знала, кто стал причиной разлада в их браке.
СМИ писали, что она тяжело переживала предательство мужа. Но в 2016 году в программе "Наедине со всеми" Яна объяснила Юлии Меньшовой, что давно пережила эту ситуацию. В 2013 году Сексте вышла замуж за композитора Дмитрия Марина, а через год у пары родилась дочь Анна.
Елизавета Боярская и Максим Матвеев поженились в июле 2010 года. А в 2012 году у пары родился сын, которого назвали Андреем. В 2018-м Елизавета родила второго сына - Григория.
Долгое время актер не хотел говорить о разводе с первой женой, но весной 2019 года в рамках проекта "Интервью на удаленке" он вспомнил, что это время для него было трудным.
"Конечно, это все было для меня, говоря современным языком, адово", - отметил Максим.
Сейчас супружеский союз Матвеева и Боярской считается одним из самых крепких в российском шоу-бизнесе. Они вместе сыграли в фильме "Анна Каренина".
В 2020 году Боярская дала интервью Катерине Гордеевой, в котором рассказала, как уживаются вместе Михаил Боярский, который является доверенным лицом Владимира Путина, супруг Елизаветы Максим Матвеев с оппозиционными взглядами и брат актрисы Сергей - депутат партии "Единая Россия".
Боярская пояснила, что у них у всех хватает уважения по отношению к друг другу. Они уважают мнение друг друга.
Елизавета заметила, что ее муж Максим и Михаил Сергеевич никогда не говорят друг с другом о политике. Но она отмечает, что они пропагандируют ценности и взгляды, которые во многом совпадают.
Елизавета Боярская востребованная актриса. У нее около 12 спектаклей в репертуаре. Если выбрать между театром и кино, то она выберет театр. Потому она почти не снимается. Ее супруг Максим, наоборот, больше сейчас востребован в кино. Но она подчеркивает, что для нее главное - семья и дети.