Звезда недели ⟩ Елизавета Боярская: "Не считаю, что мое главное достоинство - внешность"

Борьба за фамилию

Она долгое время боролась, чтобы стать Елизаветой Боярской, а не "дочерью Боярского".

"Я всегда пыталась доказать, что и в личную жизнь переходила... Все сама, сама... Мне это было принципиально", - подчеркнула она в интервью Вячеславу Манучарову.

Сначала для нее предвзятость к фамилии была огромной. Ей все время надо было доказывать, что она может.

"Я вгрызалась во все, чтобы доказать свою компетентность", - указала Лиза.

Елизавета Боярская призналась не та актриса, которая могла бы раздеться на фотосессии для журнала. Ей не нужно обнажаться ради хайпа, считает она.

После ролей в спектаклях "Король Лир", "Леди Макбет нашего уезда" и "Сирано де Бержерак", после выхода на экраны картин "Первый после Бога", "Адмиралъ" и "Не скажу" коллеги и зрители убедились, что Боярская самостоятельная актриса без помощи звездной фамилии.

Ее первый кинодебют состоялся в 15 лет. В триллере "Ключи от смерти" Боярская сыграла юную наркоманку Алису, дочь богатых родителей.

В интервью Вячеславу Манучарову Боярская также рассказала, как попала в немецкую картину "Бункер". Дело в том, что на съемки искали русскую актрису, которая бы знала немецкий язык и была бы больше европейской внешности. Жребий пал именно на Елизавету.

"Тогда я его знала, как русский", - вспоминала она.

Девушке досталась роль медсестры Эрны.

Елизавета Боярская в фильме "Бункер" ФОТО: скриншот видео с YouTube

Она очень трепетно относится к истории Ленинграда, блокаде и Великой Отечественной войне. Но она подчеркнула в интервью, что не из тех, кто "спасибо деду за победу". Такое отношение она считается "несколько пошлым". Тем не менее актриса хорошо относится к немцам. Елизавета Боярская на четверть немка по линии матери.

Внешность и характер

Что касается своей внешности, то Боярская никогда не считала и не считает себя красивой.

"Я не считаю, что мое главное достоинство - это внешность. Она у меня специфическая", - говорит актриса.

В детстве она не была одиночкой, у нее было много друзей. Елизавета больше была пацанкой. В ней очень много мужского, и она признается, что никогда была той, в которую могли влюбиться. Хотя в подростковом возрасте Боярская окончила Санкт-Петербургскую школу моделей.

По словам Боярской с ней всегда было невероятно сложно познакомиться. Она не любит покровительство. Для нее в отношениях главное - равенство.

Елизавета Боярская ФОТО: скриншот видео с YouTube

Личная жизнь

В 2009 году Елизавета должна была играть вместе с Максимом Матвеевым в фильме "Не скажу". Всего за 17 дней репетиций и съемок ленты, проходивших в Киеве, актеры сблизились до полноценного романа.