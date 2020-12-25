Пт, 25.12.2020
Когда кого-то задерживают, официальные лица говорят, что это наркоманы, алкоголики, неоднократно привлекавшиеся к уголовной или административной ответственности. А это просто женщины - адекватные, нормальные. Ольга Шукайло, автор уже вошедшего в историю снимка
Ольга Шукайло, автор уже вошедшего в историю снимка
  • RUS TVNET
  • Звезды
  • Made in LV
  • Комик и организатор Антон Герасимов о звонке из Центра госязыка, цензуре на КВН и шутках ради хайпа
1 мин для прочтения

Комик и организатор Антон Герасимов о звонке из Центра госязыка, цензуре на КВН и шутках ради хайпа
В чем фишка?

Программа "В чем фишка?" решила завершить год выпуском о юморе. Представляем вашему вниманию интервью с организатором мероприятий, комиком и участником объединения Riga Stand Up Антоном Герасимовым. 

Ведущей Раисе Смирновой Герасимов рассказал о современном юморе и популярном сейчас жанре стендапа, как он впервые начал шутить и что такое объединение Riga Stand Up.

Разговор коснулся вопроса цензуры, мата в шутках и тем для юмора. Уместно ли шутить о смерти? Что такое юмор ради хайпа? Если у комика есть комплексы, то как от них избавиться?

Кроме того, мы узнали правду: можно ли в Латвии заработать на стендап-выступлениях? Но беседа была не только об этом, но и о многом другом!

Смотрите новый выпуск "В чем фишка?" и узнайте, почему Антоном и его коллегами заинтересовался Центр госязыка и за что их ненавидят другие кавээнщики. 

Последние новости

НАВЕРХ
Back