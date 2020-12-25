Комик и организатор Антон Герасимов о звонке из Центра госязыка, цензуре на КВН и шутках ради хайпа
Программа "В чем фишка?" решила завершить год выпуском о юморе. Представляем вашему вниманию интервью с организатором мероприятий, комиком и участником объединения Riga Stand Up Антоном Герасимовым.
Ведущей Раисе Смирновой Герасимов рассказал о современном юморе и популярном сейчас жанре стендапа, как он впервые начал шутить и что такое объединение Riga Stand Up.
Разговор коснулся вопроса цензуры, мата в шутках и тем для юмора. Уместно ли шутить о смерти? Что такое юмор ради хайпа? Если у комика есть комплексы, то как от них избавиться?
Кроме того, мы узнали правду: можно ли в Латвии заработать на стендап-выступлениях? Но беседа была не только об этом, но и о многом другом!
Смотрите новый выпуск "В чем фишка?" и узнайте, почему Антоном и его коллегами заинтересовался Центр госязыка и за что их ненавидят другие кавээнщики.