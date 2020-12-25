Комик и организатор Антон Герасимов о звонке из Центра госязыка, цензуре на КВН и шутках ради хайпа

Ведущей Раисе Смирновой Герасимов рассказал о современном юморе и популярном сейчас жанре стендапа, как он впервые начал шутить и что такое объединение Riga Stand Up.

Разговор коснулся вопроса цензуры, мата в шутках и тем для юмора. Уместно ли шутить о смерти? Что такое юмор ради хайпа? Если у комика есть комплексы, то как от них избавиться?

Кроме того, мы узнали правду: можно ли в Латвии заработать на стендап-выступлениях? Но беседа была не только об этом, но и о многом другом!