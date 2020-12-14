Более половины новых случаев Covid-19 зарегистрированы в Риге

В Риге за прошедшие сутки зарегистрировано 127 новых случаев, всего же за 14 дней в столице заболели 3280 человек.

В Тукумском крае зарегистрировано еще 19 заболевших, и за две недели там в целом заразились 108 жителей.

В Даугавпилсе - 12 новых заболевших и 1147 за две недели.

В Гулбенском крае за сутки зарегистрировано десять новых случаев, за две недели там заразились 25 человек. В Елгаве - девять новых зараженных и 397 за две недели. В ряде других самоуправлений за сутки зарегистрировано меньшее число зараженных.

Наибольшее число случаев Covid-19 за две недели зарегистрировано в Риге - 3280, в Даугавпилсе - 1147, в Елгаве - 397, в Крустпилсском крае - 220, в Екабпилсе - 197, в Юрмале - 190, в Резекне - 161, в Вентспилсе - 154, в Кекавском крае - 149, в Марупском крае - 136, в Озолниекском крае - 127, а также в Даугавпилсском крае - 117 жителей.

На данный момент 14-дневная кумулятивная заболеваемость в Латвии составляет 458,9 случая на 100 000 жителей.

В 23 самоуправлениях этот показатель выше, в том числе в десяти он превышен более чем на 50%.

Из зарегистрированных за последние сутки заболевших 46 человек старше 70 лет, 44 - в возрасте от 30 до 39 лет, а 35 - в возрасте от 40 до 49 лет. В других возрастных группах меньше заболевших.

Напомним, за прошедшие сутки в Латвии подтверждено 210 новых случаев Covid-19, умерли трое инфицированных.

Из скончавшихся больных двое принадлежали к возрастной группе 70-80 лет, один - к возрастной группе 85-90 лет.

В воскресенье сделано 2811 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 7,5%. В целом с начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 25 885 человек.

По подсчетам агентства LETA, за последние 14 дней Covid-19 подтвержден у 8810 человек.

За прошедшие сутки в Латвии госпитализировано 94 больных Covid-19, общее число инфицированных новым коронавирусом в больницах достигло 814 человек, что является новым максимумом, свидетельствуют обобщенные данные Национальной службы здравоохранения.

Из находящихся в больницах Латвии 814 больных Covid-19 775 человек находятся в среднетяжелом состоянии, а 39 - в тяжелом.