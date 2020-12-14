Пн, 14.12.2020
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Ингус Палаускис, представитель магазина LaTS
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На перестройку Брасского моста требуется 12 млн евро. 85% суммы возьмут в кредит

ФОТО: Īriss Sviklis/LETA

На перестройку Брасского моста требуется 12 млн евро, свидетельствует информация, представленная депутатам комитета по сообщению и транспорту Рижской думы.

Эти средства планируется выделить из консолидированной инвестиционной программы Рижской думы. 15% суммы покроет самоуправление, 85% составит кредит.

Планируется, что в 2021 году на реализацию проекта потребуется 6 млн евро, в 2022 году - 5 млн евро, в 2023 году - 1 млн евро.

Как сообщалось, ремонт Брасского моста был остановлен в мае 2019 года, поскольку во время ремонтных работ были обнаружены захоронения.

Позже выяснилось, что и в самом проекте есть недостатки - после ремонта несущая способность моста не была бы достаточной для прохождения по нему низкопольных трамваев.

В результате руководству думы пришлось выбирать, строить ли мост полностью заново или переработать прежний строительный проект.

Брасский мост над железной дорогой был сдан в эксплуатацию в 1959 году.

Галерея: Брасский мост

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