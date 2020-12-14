На перестройку Брасского моста требуется 12 млн евро. 85% суммы возьмут в кредит

На перестройку Брасского моста требуется 12 млн евро, свидетельствует информация, представленная депутатам комитета по сообщению и транспорту Рижской думы.
Эти средства планируется выделить из консолидированной инвестиционной программы Рижской думы. 15% суммы покроет самоуправление, 85% составит кредит.
Планируется, что в 2021 году на реализацию проекта потребуется 6 млн евро, в 2022 году - 5 млн евро, в 2023 году - 1 млн евро.
Как сообщалось, ремонт Брасского моста был остановлен в мае 2019 года, поскольку во время ремонтных работ были обнаружены захоронения.
В результате руководству думы пришлось выбирать, строить ли мост полностью заново или переработать прежний строительный проект.
Брасский мост над железной дорогой был сдан в эксплуатацию в 1959 году.
Галерея: Брасский мост