Министерство образования: школьные каникулы могут быть продлены

Рассматривается возможность продления школьных каникул после 4 января 2021 года, подтвердили агентству LETA в Министерстве образования и науки.
В министерстве указали, что, основываясь на рекомендациях эпидемиологов и конкретных показателях заболеваемости, может быть принято решение о продлении каникул.
На вопрос, какова аргументация этого решения, в министерстве отметили - только эпидемиологическая ситуация в стране.
"Если заболеваемость не снизится, то будет использована возможность продления каникул", - отметили в министерстве.
По информации Минобразования, такая ситуация наблюдается по всей Европе - некоторые страны рассматривают такую возможность, ища при этом различные механизмы компенсации, если каникулы все-таки придется продлить. Например, часть рассматривает возможность отказаться от каникул весной или сократить их.
Ранее планировалось, что школьные каникулы в этом году продлятся с 21 декабря до 1 января 2021 года.
Напомним, в целях ограничения распространения Covid-19 объявленный в Латвии режим чрезвычайной ситуации продлен до 11 января.