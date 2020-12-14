Пн, 14.12.2020
На самом деле эти ограничения себя не оправдывают, так как основной наплыв людей мы ощущаем в рабочие дни по вечерам, особенно в пятницу. Это все при том, что есть максимальное количество посетителей, которому разрешено находиться в магазине. Ингус Палаускис, представитель магазина LaTS
Ингус Палаускис, представитель магазина LaTS
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Министерство образования: школьные каникулы могут быть продлены

Иллюстративное фото

ФОТО: Unsplash

Рассматривается возможность продления школьных каникул после 4 января 2021 года, подтвердили агентству LETA в Министерстве образования и науки.

В министерстве указали, что, основываясь на рекомендациях эпидемиологов и конкретных показателях заболеваемости, может быть принято решение о продлении каникул.

На вопрос, какова аргументация этого решения, в министерстве отметили - только эпидемиологическая ситуация в стране.

"Если заболеваемость не снизится, то будет использована возможность продления каникул", - отметили в министерстве.

По информации Минобразования, такая ситуация наблюдается по всей Европе - некоторые страны рассматривают такую возможность, ища при этом различные механизмы компенсации, если каникулы все-таки придется продлить. Например, часть рассматривает возможность отказаться от каникул весной или сократить их.

Ранее планировалось, что школьные каникулы в этом году продлятся с 21 декабря до 1 января 2021 года.

Напомним, в целях ограничения распространения Covid-19 объявленный в Латвии режим чрезвычайной ситуации продлен до 11 января.

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