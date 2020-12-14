Контроль - один из приоритетов. Муниципальная полиция Риги может попросить о помощи Земессардзе

Он указал, что сейчас в муниципальной полиции незаполненными являются 120 штатных мест, что создает дополнительную нагрузку на имеющихся работников. Сейчас RPP работает в усиленном режиме и допускается, что сотрудники трудятся сверхурочно.

Если будут утверждены еще более строгие ограничения распространения Covid-19, то контроль будет одним из приоритетов и он рассматривает возможность попросить помощи Земессардзе.