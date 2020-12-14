Контроль - один из приоритетов. Муниципальная полиция Риги может попросить о помощи Земессардзе

Муниципальная полиция Риги (RPP) может попросить помощи Земессардзе для обеспечения контроля за ограничениями в связи с Covid-19, заявил на пресс-конференции начальник RPP Юрис Лукасс, сообщает агентство LETA.
Он указал, что сейчас в муниципальной полиции незаполненными являются 120 штатных мест, что создает дополнительную нагрузку на имеющихся работников. Сейчас RPP работает в усиленном режиме и допускается, что сотрудники трудятся сверхурочно.
Если будут утверждены еще более строгие ограничения распространения Covid-19, то контроль будет одним из приоритетов и он рассматривает возможность попросить помощи Земессардзе.
Напомним, 12 декабря в Риге прошли две акции протеста, в ходе которых были нарушены правила ограничений Covid-19, в том числе в мероприятиях принимали участие более 25 человек и они не соблюдали дистанцию.