Пн, 14.12.2020
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Контроль - один из приоритетов. Муниципальная полиция Риги может попросить о помощи Земессардзе

Земессарги

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Муниципальная полиция Риги (RPP) может попросить помощи Земессардзе для обеспечения контроля за ограничениями в связи с Covid-19, заявил на пресс-конференции начальник RPP Юрис Лукасс, сообщает агентство LETA.

Он указал, что сейчас в муниципальной полиции незаполненными являются 120 штатных мест, что создает дополнительную нагрузку на имеющихся работников. Сейчас RPP работает в усиленном режиме и допускается, что сотрудники трудятся сверхурочно.

Если будут утверждены еще более строгие ограничения распространения Covid-19, то контроль будет одним из приоритетов и он рассматривает возможность попросить помощи Земессардзе.

Напомним, 12 декабря в Риге прошли две акции протеста, в ходе которых были нарушены правила ограничений Covid-19, в том числе в мероприятиях принимали участие более 25 человек и они не соблюдали дистанцию.

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