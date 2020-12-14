Опрос: финансовая ситуация в этом году ухудшилась у 42,3% домохозяйств

В том числе 13,8% опрошенных указали, что их финансовое положение значительно ухудшилось, а 28,5% отметили, что их финансовое положение ухудшилось немного.

Также 41,9% респондентов заявили, что финансовая ситуация в их домохозяйстве не изменилась, и лишь 14,2% ответили, что в течение последних 12 месяцев финансовая ситуация их домохозяйства улучшилась.

Отвечая на вопрос о том, что принесет новый год, 37,7% опрошенных предположили, что их финансовое положение ухудшится. Положительный прогноз на будущее дали лишь 16,3% жителей Латвии.

Кропа подчеркнула, что оценка финансовой ситуации домохозяйств в этом году является самой негативной с 2013 года, когда институт финансов Swedbank провел первое подобное исследование. Более положительная оценка ситуации в основном наблюдается в группах респондентов в возрасте до 34 лет, имеющих высшее образование, средне-высокие или высокие доходы, трудоустроенных в публичном секторе.

По данным опроса, для 50% домохозяйств негативные перемены в финансовую ситуацию принесла пандемия Covid-19. Также 46% опрошенных заявили, что им пришлось тратить накопления, чтобы обеспечить основные потребности.

42% опрошенных негативно оценили изменение своих доходов в этом году, а 19% - позитивно. Кроме того, 37% респондентов указали, что им в этом году было трудно "сводить концы с концами".

Также в этом году возросла обеспокоенность населения наличием работы. 34% опрошенных ожидают в этом вопросе отрицательных изменений, а 14% - положительных.