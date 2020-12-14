Пн, 14.12.2020
Несомненно, на оказание неотложной помощи влияние оказывается уже несколько недель, и в основном оно связано с неспособностью конкретных больниц предоставить отдельные услуги. Но в целом сразу надо отметить, что ни один пациент не пострадал. Лиене Ципуле, глава NMPD
Лиене Ципуле, глава NMPD
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Опрос: финансовая ситуация в этом году ухудшилась у 42,3% домохозяйств

Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

В этом году финансовая ситуация ухудшилась у 42,3% латвийских домохозяйств, сообщила эксперт института финансов Swedbank Эвия Кропа на презентации результатов опроса о финансовой ситуации в домохозяйствах.

В том числе 13,8% опрошенных указали, что их финансовое положение значительно ухудшилось, а 28,5% отметили, что их финансовое положение ухудшилось немного.

Также 41,9% респондентов заявили, что финансовая ситуация в их домохозяйстве не изменилась, и лишь 14,2% ответили, что в течение последних 12 месяцев финансовая ситуация их домохозяйства улучшилась.

Отвечая на вопрос о том, что принесет новый год, 37,7% опрошенных предположили, что их финансовое положение ухудшится. Положительный прогноз на будущее дали лишь 16,3% жителей Латвии.

Кропа подчеркнула, что оценка финансовой ситуации домохозяйств в этом году является самой негативной с 2013 года, когда институт финансов Swedbank провел первое подобное исследование. Более положительная оценка ситуации в основном наблюдается в группах респондентов в возрасте до 34 лет, имеющих высшее образование, средне-высокие или высокие доходы, трудоустроенных в публичном секторе.

По данным опроса, для 50% домохозяйств негативные перемены в финансовую ситуацию принесла пандемия Covid-19. Также 46% опрошенных заявили, что им пришлось тратить накопления, чтобы обеспечить основные потребности.

42% опрошенных негативно оценили изменение своих доходов в этом году, а 19% - позитивно. Кроме того, 37% респондентов указали, что им в этом году было трудно "сводить концы с концами".

Также в этом году возросла обеспокоенность населения наличием работы. 34% опрошенных ожидают в этом вопросе отрицательных изменений, а 14% - положительных.

Опрос финансового института Swedbank проводился в сотрудничестве с центром исследований SKDS в ноябре 2020 года. Дистанционно были опрошены 1005 жителей Латвии в возрасте от 18 до 75 лет.

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