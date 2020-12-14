Пн, 14.12.2020
На самом деле эти ограничения себя не оправдывают, так как основной наплыв людей мы ощущаем в рабочие дни по вечерам, особенно в пятницу. Это все при том, что есть максимальное количество посетителей, которому разрешено находиться в магазине. Ингус Палаускис, представитель магазина LaTS
Ингус Палаускис, представитель магазина LaTS
1 мин для прочтения

Видео ⟩ В Лас-Вегасе перед вылетом самолета на его крыло забрался человек

ФОТО: AP/Scanpix

В конце прошлой недели в аэропорту Лас-Вегаса был задержан мужчина, забравшийся на крыло самолета, который готовился отправиться на взлетную полосу, сообщает CNN.

Инцидент произошел в субботу с самолетом авиакомпании Alaska Airlines, готовившимся к вылету из Лас-Вегаса в Портленд.

В момент, когда самолет готовился к выезду на взлетную полосу, чтобы поднять в воздух, пилот заметил, что на самолете находится мужчина. Пилот незамедлительно сообщил об этом в центр контроля полетов.

В это время мужчина взобрался на крыло самолета. Сначала он по нему прогулялся, после чего сел. Затем он снял обувь и попытался залезть на выступ на конце крыла. Как видно на снятом очевидцем видео, мужчина с крыла самолета упал.

Нарушителя задержала полиция. Мотивы его действий пока не ясны. Мужчина доставлен в больницу для оценки его психологического состояния.

Из-за этого инцидента вылет самолета задержался более чем на четыре часа.

Последние новости

НАВЕРХ
Back