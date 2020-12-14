Видео ⟩ В Лас-Вегасе перед вылетом самолета на его крыло забрался человек

Инцидент произошел в субботу с самолетом авиакомпании Alaska Airlines, готовившимся к вылету из Лас-Вегаса в Портленд.

В момент, когда самолет готовился к выезду на взлетную полосу, чтобы поднять в воздух, пилот заметил, что на самолете находится мужчина. Пилот незамедлительно сообщил об этом в центр контроля полетов.

В это время мужчина взобрался на крыло самолета. Сначала он по нему прогулялся, после чего сел. Затем он снял обувь и попытался залезть на выступ на конце крыла. Как видно на снятом очевидцем видео, мужчина с крыла самолета упал.

Footage from inside Alaska Airlines flight shows man who climbed onto wing of plane at Las Vegas airport, with the man eventually falling onto the tarmac before being taken into custody. https://t.co/CMQcx8SiRA pic.twitter.com/cqMBATf2ee — ABC News (@ABC) December 13, 2020

Нарушителя задержала полиция. Мотивы его действий пока не ясны. Мужчина доставлен в больницу для оценки его психологического состояния.