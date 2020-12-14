Ассоциация торговцев: некоторые ограничения необоснованны, их надо отменить

По мнению Латвийской ассоциации торговцев, для уменьшения распространения Covid-19 необходимо ограничить передвижение и частично снять ограничения на торговлю, заявил президент ассоциации Хенрикс Данусевич.
По его словам, ассоциация пока не располагает информацией о каких-то новых запланированных ограничениях, и представители правительства не говорили об этом с торговцами.
"Торговцы считают, что ряд ограничений необоснованны и приводят к увеличению скопления людей в будние дни, поэтому мы призываем разрешить торговлю промышленными товарами по субботам и запретить ее по воскресеньям. Также неясно, как продажи табачных изделий в выходные могут увеличить эпидемиологические риски", - сказал Данусевич.
Он выразил мнение ассоциации о том, что магазины являются относительно безопасным местом с эпидемиологической точки зрения, поэтому ассоциация считает, что было бы более целесообразным ограничить передвижение, которое создает гораздо большие риски.
Как сообщалось, с учетом того, что из-за пандемии Covid-19 ситуация в медицинских учреждениях приближается к критической, специалисты и политики планируют обсудить введение еще более жестких ограничений, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.
Ответственные министерства и чиновники пока публично не прокомментировали возможность введения новых ограничений, но, согласно имеющейся в распоряжении агентства LETA информации, один из вариантов предусматривает введение дополнительных ограничений в торговле по крайней мере на праздничные недели.