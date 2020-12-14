Ассоциация торговцев: некоторые ограничения необоснованны, их надо отменить

По его словам, ассоциация пока не располагает информацией о каких-то новых запланированных ограничениях, и представители правительства не говорили об этом с торговцами.

"Торговцы считают, что ряд ограничений необоснованны и приводят к увеличению скопления людей в будние дни, поэтому мы призываем разрешить торговлю промышленными товарами по субботам и запретить ее по воскресеньям. Также неясно, как продажи табачных изделий в выходные могут увеличить эпидемиологические риски", - сказал Данусевич.

Он выразил мнение ассоциации о том, что магазины являются относительно безопасным местом с эпидемиологической точки зрения, поэтому ассоциация считает, что было бы более целесообразным ограничить передвижение, которое создает гораздо большие риски.

Как сообщалось, с учетом того, что из-за пандемии Covid-19 ситуация в медицинских учреждениях приближается к критической, специалисты и политики планируют обсудить введение еще более жестких ограничений, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.