Вспышка Covid-19 в пансионате Даугавпилса: после одного случая открылись еще 70

Как рассказала председатель комитета по социальным вопросам Даугавпилсской думы Хелена Солдатенок, тестирование клиентов и работников в пансионате было начато после того, как Covid-19 был констатирован у одного из клиентов, который уже умер. Ему тестирование было необходимо, чтобы посетить очередной курс химиотерапии, так как у клиента было и онкологическое заболевание. Ответ о позитивном тесте на Covid-19 пришел через три дня, но в это время клиент контактировал как с работниками, так и с другими обитателями пансионата.