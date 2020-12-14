Вспышка Covid-19 в пансионате Даугавпилса: после одного случая открылись еще 70

После одного случая Covid-19 на территории Даугавпилсского территориального центра социального ухода обнаружено еще минимум 70 зараженных, однако результаты тестов всех клиентов и персонала неизвестны, сообщает агентство LETA.
Как рассказала председатель комитета по социальным вопросам Даугавпилсской думы Хелена Солдатенок, тестирование клиентов и работников в пансионате было начато после того, как Covid-19 был констатирован у одного из клиентов, который уже умер. Ему тестирование было необходимо, чтобы посетить очередной курс химиотерапии, так как у клиента было и онкологическое заболевание. Ответ о позитивном тесте на Covid-19 пришел через три дня, но в это время клиент контактировал как с работниками, так и с другими обитателями пансионата.
Солдатенок утверждает, что уже несколько месяцев в пансионате соблюдаются строгие меры безопасности, посетителей не пускают. Она допустила, что инфекцию в учреждение мог "занести" кто-то из работников.
В пансионате завершилось обширное тестирование работников и клиентов, и к понедельнику стало известно о примерно 70 случаях Covid-19, более 50 из которых - у клиентов пансионата, а остальные зараженные - работники. Всего в учреждении примерно 270 клиентов, и более половины из них лежачие. В свою очередь, работников - более 200.
Напомним, в Даугавпилсе за прошедшие сутки констатировано 12 новых случаев заболевания, всего за две недели количество заболевших достигло 1147 человек.