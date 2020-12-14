Правительство рассмотрит новые предложения по ограничению Covid-19

Он сообщил, что к заседанию готовятся предложения по дополнительным ограничениям.

Хотя рост заболеваемости, возможно, замедляется, этого недостаточно, чтобы разгрузить систему больниц и медицинское обслуживание могли получить все, кто в нем нуждается, сказал премьер.

Кариньш признал, что в европейских странах и Северной Америке меры, помогающие преодолеть кризис, нацелены на резкое ограничение повседневной деятельности.

"Фактически так мы сейчас живем в Латвии", - добавил он.