Вт, 15.12.2020
У нас есть пример Беларуси, где правительство пытается расправиться с протестующими с применением грубой силы, и мы видим, что это не улучшает ситуацию. Арнис Кактиньш, социолог
Арнис Кактиньш, социолог
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Правительство рассмотрит новые предложения по ограничению Covid-19

Кришьянис Кариньш

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Во вторник правительство совместно с советом по кризисному управлению заслушает сообщения экспертов и решит, нужно ли менять действующие меры по ограничению распространения Covid-19, заявил после встречи коалиционных партий премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Он сообщил, что к заседанию готовятся предложения по дополнительным ограничениям. 

Хотя рост заболеваемости, возможно, замедляется, этого недостаточно, чтобы разгрузить систему больниц и медицинское обслуживание могли получить все, кто в нем нуждается, сказал премьер. 

Кариньш признал, что в европейских странах и Северной Америке меры, помогающие преодолеть кризис, нацелены на резкое ограничение повседневной деятельности.

"Фактически так мы сейчас живем в Латвии", - добавил он. 

"Что нам следует изменить, мы решим во вторник, выслушав анализ того, как обстоят дела в стране в различных сферах, и рассмотрев предложения. Обсуждение, как всегда, будет коллегиальным", - сказал глава правительства. Просьба руководства Рижской думы ограничить организацию пикетов во время Covid-19 также будет обсуждаться. 

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