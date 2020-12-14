Правительство рассмотрит новые предложения по ограничению Covid-19

Во вторник правительство совместно с советом по кризисному управлению заслушает сообщения экспертов и решит, нужно ли менять действующие меры по ограничению распространения Covid-19, заявил после встречи коалиционных партий премьер-министр Кришьянис Кариньш.
Он сообщил, что к заседанию готовятся предложения по дополнительным ограничениям.
Хотя рост заболеваемости, возможно, замедляется, этого недостаточно, чтобы разгрузить систему больниц и медицинское обслуживание могли получить все, кто в нем нуждается, сказал премьер.
"Фактически так мы сейчас живем в Латвии", - добавил он.
"Что нам следует изменить, мы решим во вторник, выслушав анализ того, как обстоят дела в стране в различных сферах, и рассмотрев предложения. Обсуждение, как всегда, будет коллегиальным", - сказал глава правительства. Просьба руководства Рижской думы ограничить организацию пикетов во время Covid-19 также будет обсуждаться.