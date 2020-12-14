Пн, 14.12.2020
На самом деле эти ограничения себя не оправдывают, так как основной наплыв людей мы ощущаем в рабочие дни по вечерам, особенно в пятницу. Это все при том, что есть максимальное количество посетителей, которому разрешено находиться в магазине. Ингус Палаускис, представитель магазина LaTS
Ингус Палаускис, представитель магазина LaTS
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Правительство завтра рассмотрит новые предложения по ограничению Covid-19

Кришьянис Кариньш

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Завтра правительство совместно с советом по кризисному управлению заслушает сообщения экспертов и решит, нужно ли менять действующие меры по ограничению распространения Covid-19, заявил после встречи коалиционных партий премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Он сообщил, что к заседанию готовятся предложения по дополнительным ограничениям. 

Хотя рост заболеваемости, возможно, замедляется, этого недостаточно, чтобы разгрузить систему больниц и медицинское обслуживание могли получить все, кто в нем нуждается, сказал премьер. 

Кариньш признал, что в европейских странах и Северной Америке меры, помогающие преодолеть кризис, нацелены на быстрое ограничение повседневной деятельности.

"Фактически, так мы сейчас живем в Латвии", - добавил он. 

"Что нам следует изменить, мы решим завтра, выслушав анализ того, как обстоят дела в стране в различных сферах и рассмотрев предложения. Обсуждение, как всегда, будет коллегиальным", - сказал глава правительства. Просьба руководства Рижской думы ограничить организацию пикетов во время Covid-19 также будет обсуждаться. 

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