Пн, 14.12.2020
Мы сделали все возможное, чтобы предотвратить насилие на улицах, ущерб другим людям и имуществу. Мирные люди, которые вышли, чтобы выразить свою точку зрения - это их право, и мы уважаем свободу слова. Сандис Гиргенс, министр внутренних дел
Сандис Гиргенс, министр внутренних дел
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Кто отравил Навального: подробности

Алексей Навальный

ФОТО: ALEXEI NAVALNY HANDOUT/EPA/Scanpix

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • Расследователи назвали имена восьми человек, сотрудников ФСБ, которые возможно готовили и осуществили отравление Алексея Навального "Новичком". Летом было похожее покушение - пострадала его жена.
  • Протесты в Беларуси. Люди выходят на улицы с требованиями отставки Лукашенко.
  • Больше половины россиян не хотят в ближайшее время делать прививку от коронавируса. В США началась вакцинация, но Белый дом заявил, что отдает приоритет очереди более нуждающимся.
  • Голосуют выборщики. Может ли повлиять сегодняшний процесс на результаты президентских выборов в США.

Все подробности - в новом выпуске!

Видео: ГЛАВНОЕ | 14.12.2020

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 
 

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