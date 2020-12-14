Кто отравил Навального: подробности

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
- Расследователи назвали имена восьми человек, сотрудников ФСБ, которые возможно готовили и осуществили отравление Алексея Навального "Новичком". Летом было похожее покушение - пострадала его жена.
- Протесты в Беларуси. Люди выходят на улицы с требованиями отставки Лукашенко.
- Больше половины россиян не хотят в ближайшее время делать прививку от коронавируса. В США началась вакцинация, но Белый дом заявил, что отдает приоритет очереди более нуждающимся.
- Голосуют выборщики. Может ли повлиять сегодняшний процесс на результаты президентских выборов в США.
Все подробности - в новом выпуске!
Видео: ГЛАВНОЕ | 14.12.2020
Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.