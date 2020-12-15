Вт, 15.12.2020
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Ингус Палаускис, представитель магазина LaTS
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В Великобритании убит 12-летний латыш. В его убийстве обвиняется 14-летний мальчик

Иллюстративное фото

ФОТО: Brian A Jackson/Shutterstock.com

В прошедшее воскресенье, 12 декабря, в Великобритании был убит 12-летний местный латыш Роберт Бунцис, в понедельник он отметил бы свой 13-й день рождения, сообщает портал Apollo со ссылкой на ВВС.

Труп мальчика был найден в одном из районов британского Бостона. В связи с убийством Бунциса задержан 14-летний подросток.

На 11 января 2021 года запланирован суд. По подозрению в соучастии в совершении преступления был задержан и еще один парень, которому 19 лет.

В ходе начатой местными жителями кампании семье Роберта пожертвовали уже более 12 000 фунтов.

Комиссар линкольнширской полиции Марк Джоунс сказал, что это "шокирующее и трагическое происшествие", так как обвиняемому всего 14 лет.

Известно, что Роберт жил вместе со своим отцом Эдгаром.

В свою очередь, газета Mirror сообщила, что мальчик когда-то жил в Лиепае. Близкий друг семьи сказал, что отец взял сына с собой в Великобританию, чтобы обеспечить ему лучшую жизнь.

В Великобритании Роберт жил уже шесть лет.

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