В Великобритании убит 12-летний латыш. В его убийстве обвиняется 14-летний мальчик

Труп мальчика был найден в одном из районов британского Бостона. В связи с убийством Бунциса задержан 14-летний подросток.

На 11 января 2021 года запланирован суд. По подозрению в соучастии в совершении преступления был задержан и еще один парень, которому 19 лет.

В ходе начатой местными жителями кампании семье Роберта пожертвовали уже более 12 000 фунтов.

Комиссар линкольнширской полиции Марк Джоунс сказал, что это "шокирующее и трагическое происшествие", так как обвиняемому всего 14 лет.

Известно, что Роберт жил вместе со своим отцом Эдгаром.

В свою очередь, газета Mirror сообщила, что мальчик когда-то жил в Лиепае. Близкий друг семьи сказал, что отец взял сына с собой в Великобританию, чтобы обеспечить ему лучшую жизнь.