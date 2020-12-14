Пн, 14.12.2020
На самом деле эти ограничения себя не оправдывают, так как основной наплыв людей мы ощущаем в рабочие дни по вечерам, особенно в пятницу. Это все при том, что есть максимальное количество посетителей, которому разрешено находиться в магазине. Ингус Палаускис, представитель магазина LaTS
Ингус Палаускис, представитель магазина LaTS
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  • Возможность новых ограничений и кто отравил Навального. Все, что вы могли пропустить 14 декабря
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Возможность новых ограничений и кто отравил Навального. Все, что вы могли пропустить 14 декабря

ФОТО: TVNET

Понедельник стал днем, богатым на новости. Чтобы вы были в курсе всего происходящего - коротко о главном.

Коронавирус:

  • В Латвии за сутки умерли 3 человека с Covid-19, заболевание выявлено еще у 210 человек. Более половины из них - в Риге.
  • Правительство завтра рассмотрит новые предложения по ограничению Covid-19.
  • Неофициально: специалисты готовят новые ограничения. Возможно, как в Литве.
  • В больницах новый рекорд - 814 пациентов с Covid-19.
  • Вспышка Covid-19 в пансионате Даугавпилса: после одного случая открылись еще 70.
  • Вспышка Covid-19 в Вилянской больнице: здесь лечат хронических, прикованных к постели пациентов.
  • Ситуация с Covid-19: в Литве 1919 новых случаев за сутки, в Эстонии - 331.

Другие события дня:

  • В Литве устанавливают контрольные посты на дорогах. Привлекут военную полицию и союз стрелков.
  • Министерство образования: школьные каникулы могут быть продлены.
  • Стакис предложил запретить все пикеты. При этом следующий запланирован на воскресенье.
  • Контроль - один из приоритетов. Муниципальная полиция Риги может попросить о помощи Земессардзе.
  • На улице Бривибас загорелся ангар. Погиб человек.
  • Названы имена сотрудников ФСБ, следивших за Навальным в день отравления. Некоторые из них были врачами.
  • Ассоциация торговцев: некоторые ограничения необоснованны, их надо отменить.
  • Доля региональных дорог в хорошем и очень хорошем состоянии достигла 48,6%.
  • Дистанционное обучение: выгорают как учителя, так и ученики.
  • Ограничение интерактивных азартных игр признано не соответствующим Конституции.
  • Социолог: суровые наказания за нарушение ограничений могут вызвать встречную реакцию.
  • Коалиция договорилась выдвинуть на должность министра охраны среды кандидатуру Плешса.
  • В Лас-Вегасе перед вылетом самолета на его крыло забрался человек.
  • Опрос: финансовая ситуация в этом году ухудшилась у 42,3% домохозяйств.
  • В Елгаве женщина выбросила из окна пакет с мусором и повредила автомобиль.
  • RSF: в тюрьмах находятся 387 журналистов, часть из них - за информацию о Covid-19.
  • На перестройку Брасского моста требуется 12 млн евро. 85% суммы возьмут в кредит.
  • Крупнейшая сделка за последние три года: в Риге продан пентхаус за 1,9 млн евро.
  • Умер бывший главный тренер "Ливерпуля" и сборной Франции.
  • Автоассоциация: объемы продажи автомобилей в этом году могут сократиться на 35-40%.
  • Stockmann продает здания универмагов в Риге, Таллинне и Хельсинки.
  • В Нью-Йорке мужчина открыл стрельбу после рождественского концерта.
  • Умер знаменитый писатель Джон ле Карре.
  • В деле о золитудской трагедии - новая проверка о подделке подписей.

Немного легких новостей отвлечься:

  • Крупнейшая сделка за последние три года: в Риге продан пентхаус за 1,9 млн евро.
  • История успеха во время пандемии: как Crocs завоевали еще большую популярность.
  • Интим от Иры Смелой, роскошь от Яны Кошкиной, а Асмус впервые покрасила волосы.

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