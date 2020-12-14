Возможность новых ограничений и кто отравил Навального. Все, что вы могли пропустить 14 декабря

Понедельник стал днем, богатым на новости. Чтобы вы были в курсе всего происходящего - коротко о главном.
Коронавирус:
- В Латвии за сутки умерли 3 человека с Covid-19, заболевание выявлено еще у 210 человек. Более половины из них - в Риге.
- Правительство завтра рассмотрит новые предложения по ограничению Covid-19.
- Неофициально: специалисты готовят новые ограничения. Возможно, как в Литве.
- В больницах новый рекорд - 814 пациентов с Covid-19.
- Вспышка Covid-19 в пансионате Даугавпилса: после одного случая открылись еще 70.
- Вспышка Covid-19 в Вилянской больнице: здесь лечат хронических, прикованных к постели пациентов.
- Ситуация с Covid-19: в Литве 1919 новых случаев за сутки, в Эстонии - 331.
Другие события дня:
- В Литве устанавливают контрольные посты на дорогах. Привлекут военную полицию и союз стрелков.
- Министерство образования: школьные каникулы могут быть продлены.
- Стакис предложил запретить все пикеты. При этом следующий запланирован на воскресенье.
- Контроль - один из приоритетов. Муниципальная полиция Риги может попросить о помощи Земессардзе.
- На улице Бривибас загорелся ангар. Погиб человек.
- Названы имена сотрудников ФСБ, следивших за Навальным в день отравления. Некоторые из них были врачами.
- Ассоциация торговцев: некоторые ограничения необоснованны, их надо отменить.
- Доля региональных дорог в хорошем и очень хорошем состоянии достигла 48,6%.
- Дистанционное обучение: выгорают как учителя, так и ученики.
- Ограничение интерактивных азартных игр признано не соответствующим Конституции.
- Социолог: суровые наказания за нарушение ограничений могут вызвать встречную реакцию.
- Коалиция договорилась выдвинуть на должность министра охраны среды кандидатуру Плешса.
- В Лас-Вегасе перед вылетом самолета на его крыло забрался человек.
- Опрос: финансовая ситуация в этом году ухудшилась у 42,3% домохозяйств.
- В Елгаве женщина выбросила из окна пакет с мусором и повредила автомобиль.
- RSF: в тюрьмах находятся 387 журналистов, часть из них - за информацию о Covid-19.
- На перестройку Брасского моста требуется 12 млн евро. 85% суммы возьмут в кредит.
- Крупнейшая сделка за последние три года: в Риге продан пентхаус за 1,9 млн евро.
- Умер бывший главный тренер "Ливерпуля" и сборной Франции.
- Автоассоциация: объемы продажи автомобилей в этом году могут сократиться на 35-40%.
- Stockmann продает здания универмагов в Риге, Таллинне и Хельсинки.
- В Нью-Йорке мужчина открыл стрельбу после рождественского концерта.
- Умер знаменитый писатель Джон ле Карре.
- В деле о золитудской трагедии - новая проверка о подделке подписей.
Немного легких новостей отвлечься:
- Крупнейшая сделка за последние три года: в Риге продан пентхаус за 1,9 млн евро.
- История успеха во время пандемии: как Crocs завоевали еще большую популярность.
- Интим от Иры Смелой, роскошь от Яны Кошкиной, а Асмус впервые покрасила волосы.