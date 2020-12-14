Схема распространения Covid-19: от одного человека вирус попал в 16 семей, всего 90 зараженных

Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) предлагает осмотреть схему распространения Covid-19, полученную в ходе реального эпидемиологического расследования случая в Латвии.
Всего в ходе этой вспышки было подтверждено 90 случаев Covid-19, в том числе в 67 случаях заболели работники, а в 23 после этого последовали заражения в семьях. Затронутыми оказались 16 семей.
SPKC указывает, что если своевременно тестировать сотрудников предприятий, у которых были симптомы инфекции верхних дыхательных путей, устанавливать контактные лица и тщательно соблюдать мероприятия по осторожности, то дальнейшее распространение инфекции останавливается, на что указывают крестики на схеме.
🔎 Aplūko Covid-19 infekcijas izplatības shēmu no reāla epidemioloģiskās izmeklēšanas gadījumu Latvijā!— SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) December 14, 2020
◽️ Kopumā šajā infekcijas uzliesmojumā apstiprināti 90 Covid-19 gadījumi, tostarp 67 saslimuši darbinieki un 23 sekundārie inficēšanās gadījumi ģimenēs. Skartas 16 ģimenes. pic.twitter.com/fLt2dM8vNC