Пн, 14.12.2020
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Дайна Мурмане-Умбрашко, госсекретарь Минздрава
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Схема распространения Covid-19: от одного человека вирус попал в 16 семей, всего 90 зараженных

Иллюстративное фото

ФОТО: Syuzann/Shutterstock

Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) предлагает осмотреть схему распространения Covid-19, полученную в ходе реального эпидемиологического расследования случая в Латвии.

Всего в ходе этой вспышки было подтверждено 90 случаев Covid-19, в том числе в 67 случаях заболели работники, а в 23 после этого последовали заражения в семьях. Затронутыми оказались 16 семей.

SPKC указывает, что если своевременно тестировать сотрудников предприятий, у которых были симптомы инфекции верхних дыхательных путей, устанавливать контактные лица и тщательно соблюдать мероприятия по осторожности, то дальнейшее распространение инфекции останавливается, на что указывают крестики на схеме.

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