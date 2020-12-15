Судимого гражданина РФ вынуждают покинуть семью в Эстонии: не верят в его исправление

История любви Евгения (42) и Марины (37) началась еще в 2012 году. Увы, тогда им не суждено было остаться вместе. Марина не могла получить развод, а Евгений продолжал вести криминальный образ жизни — совершать кражи. Этим он занимается с 1999 года, начал, когда ему было чуть больше 20 лет.

На вопрос о том, почему Евгений пошел на свою самую первую кражу, он пожимает плечами: "Наверное, это всё улица. Я вырос в обычной советской семье. Отца не было. Школу я не закончил. На самом деле тюрьма дала мне очень много, я окончил школу, получил профессию электрика, выучил эстонский на категорию B1".

Обрел он в тюрьме и любовь. В 2015 году его посадили в эстонскую тюрьму уже в третий раз: там через два года Евгений записался на курс эстонского языка, где снова столкнулся с Мариной. Чувства вспыхнули вновь.

"Мы писали друг другу письма почти каждый день", - улыбается Марина и показывает огромную стопку писем.

Письма Евгения и Марины. ФОТО: личный архив

Недолго думая, пара решила оформить свои отношения должным образом, поженились они прямо в тюрьме в том же году.

Евгений освободился в 2018-м, Марина - весной 2019 года. "Он ждал меня, бегал на почту, письма мне отправлял", - рассказывает она. Выйдя на свободу, она воссоединилась с Евгением и своими четырьмя детьми.

Евгению нравится создавать из фотографий видеоклипы под музыку, он с удовольствием их показывает. Вот они отмечают день рождения средней дочки, вот ездят кормить козликов на гостевой хутор всей семьей. Фото и видео за два года скопилось много, и пока Евгений и Марина показывают их, на лицах их расцветает улыбка.

Все младшие дети Марины относятся к Евгению, как к отцу, потому что родной их папа живет в Финляндии.

Вполне возможно, что через десять дней, 24 декабря и "папа Женя" покинет детей и Марину. Это крайний срок, когда мужчина, согласно предписанию, должен покинуть Эстонию, поскольку у него нет законного основания для пребывания здесь. В Эстонии у него остается мать, жена и родная, 11-летняя дочь. "Дочка живет с бабушкой и дедушкой, которые не дают мне с ней общаться. Я жду, когда она подрастет, чтобы объяснить, почему меня не было рядом", - вздыхает Евгений. Со своей пожилой мамой он живет и заботится о ее здоровье. Та, в свою очередь, сына всячески поддерживает и верит, что он исправился.

"Опасен для общества"