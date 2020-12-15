Коронавирус в мире: в Британии обнаружен новый штамм, немцы проведут Рождество взаперти

В Британии нашли новый вариант вируса, в Лондоне со среды вводят жесткие ограничения в Германии готовятся пойти на крайние меры, а в США начат первый этап вакцинации. Эти и другие новости о развитии ситуации с Covid-19 в мире - в нашем ежедневном обзоре.

По данным Университета Джонса Хопкинса, на данный момент число заразившихся коронавирусом в мире составляет 72,3 млн человек, умерли 1,6 млн.

Новый штамм в Британии - он может быть более заразным

Британские медики идентифицировали новый вариант коронавируса, который, возможно, быстрее передается от человека к человеку, заявил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок выступая в парламенте.

По его словам, заражения этим новым штаммом коронавируса отмечают в больницах 60 районов Британии. Сейчас, по его словам, штамм изучают в военной лаборатории Портон-Даун, неподалеку от Солсбери. О новом штамме уже предупредили Всемирную организацию здравоохранения, добавил министр.

Вместе с тем, как сказал Хэнкок, эксперты считают, что перспективные вакцины от коронавируса будут успешно действовать и на новый штамм.

"Мы идентифицировали около тысячи случаев заражения этим вариантом, преимущественно на юге Англии", - заявил он.

Такая распространенность нового штамма вируса, возможно, объясняется тем, что он быстрее передается между людьми, добавил Хэнкок. Однако пока эксперты не могут утверждать этого наверняка. Также, по его словам, пока нет указаний на то, что у заразаившихся новым штаммом болезнь будет протекать тяжелее.

"Вне зависимости от причин, мы должны быстро предпринять решительные действия. К сожалению, это абсолютно необходимо для того, чтобы держать это смертельное заболевание под контролем", - сказал министр.

Так выглядит центр Лондона последних дней PA Media

Лондону присвоена третья (наивысшая) категория эпидемиологической угрозы из-за резкого скачка заболеваемости в британской столице. Решение было принято после брифинга министра здравоохранения страны Мэтта Хэнкока.

Он предупредил, что ситуация в городе стремительно ухудшается, и призвал правительство не дожидаться среды, на которую был намечен плановый регулярный пересмотр классификации районов страны. Вместе с Лондоном в третью категорию попали также некоторые районы графств Эссекс и Хартфордшир.

После окончания недавнего локдауна 2 декабря Британия была поделена на три категории: средней угрозы, высокой и наивысшей. Исходя из этого, в разных регионах были сохранены ограничительные меры разной степени жесткости.

Тогда Лондон оказался во второй категории: люди могли встречаться в пабах и ресторанах, значительная часть магазинов и заведений была открыта. Повышение уровня угрозы означает закрытие заведений общепита, они продолжат работать только на вынос или через услуги доставки.