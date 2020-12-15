В США семью высадили из самолета, так как двухлетний ребенок отказался надеть маску

У авиакомпании строгая политика, устанавливающая, что пассажирам необходимо использовать маски для лица, чтобы предотвратить распространение Covid-19. Это требование относится к людям почти всех возрастов.

Однако Элизе Орбан и ее мужу было сложно добиться того, чтобы их дочь перед полетом из Денвера в Ньюарк согласилась надеть маску.

Отец девочки пытался убедить двухлетнего ребенка надеть маску, однако дочь стала эмоциональной и сопротивлялась требованию отца. Орбан обратился к стюарду, сказав, что готов во время полета просто приложить маску к лицу дочери, однако это не соответствовало требованиям авиакомпании.

В результате, семью сняли с рейса.

Потрясенная мать записала эмоциональное видео о произошедшем и поделилась им в соцсетях. Совсем быстро публикация стала интернет-хитом по всему миру.

Today we got kicked off of a United flight going from Denver to Newark because our 2yo would not “comply” and keep her mask on. Go see the full IGTV on my Instagram @elizfulop 😷 pic.twitter.com/KXCICsBSMj — Eliz Orban (@elizfulop) December 12, 2020

На видео Элиза плачет, а также показывает, как ее муж пытается надеть дочери маску, однако это у него не получается.

"Мы видим, что нас никто не предупредил, не сотрудничал с нами, не задавал вопросов и не пошел навстречу в этой ситуации. Это было примерно: "Ваша двухлетка не сотрудничает, покиньте самолет", - рассказала СМИ после публикации видео женщина.

Представитель авиакомпании также прокомментировал произошедшее: "Безопасность наших клиентов и сотрудников - наш главный приоритет, поэтому у нас многослойный свод правил, включающий в себя обязанность для всех, кто находится в самолете и старше двух лет, носить маску для лица. Эту процедуру поддерживают не только медики, но и все крупнейшие авиакомпании.

Видео вызвало обмен мнениями по всему миру - пока многие писали, что такие действия авиакомпании неприемлемы, другие указывали, что "отец недостаточно пытался надеть ребенку маску", кроме того, в данной ситуации можно понять и тех, кто боялся, что девочка может кого-то заразить.