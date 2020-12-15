Вт, 15.12.2020
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Арнис Кактиньш, социолог
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Covid-19 затронул около 30 сотрудников Детской больницы; она продолжает работу

Валтс Аболс

ФОТО: Ieva Makare/LETA

В Детской клинической университетской больнице Covid-19 затронул 30 работников, но предоставление услуг не ограничено, рассказал в передаче Rīta panorāma на Латвийском телевидении председатель правления больницы Валтс Аболс.

За последние несколько недель 30 сотрудников больницы инфицировались или находятся на карантине как контактные лица. В целом в больнице около 2000 сотрудников.

Аболс отметил, что дети Covid-19 болеют меньше и их госпитализация довольно редка, поэтому Детскую больницу больше заботит персонал, чтобы медики не заболели Covid-19.

В настоящее время в Детской больнице нет никаких ограничений на получение услуг, однако Covid-19 заставил чаще прибегать к удаленным консультациям, которые сохранятся и в дальнейшем, хотя и в меньших объемах, сообщил руководитель больницы.

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