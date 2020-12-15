Covid-19 затронул около 30 сотрудников Детской больницы; она продолжает работу

За последние несколько недель 30 сотрудников больницы инфицировались или находятся на карантине как контактные лица. В целом в больнице около 2000 сотрудников.

Аболс отметил, что дети Covid-19 болеют меньше и их госпитализация довольно редка, поэтому Детскую больницу больше заботит персонал, чтобы медики не заболели Covid-19.