За прошедшие сутки в Латвии подтверждено 587 случаев Covid-19, скончались пять человек
За прошедшие сутки в Латвии подтверждено 587 новых случаев Covid-19, умерли пять человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Умершие входили в возрастные группы от 50 до 65 лет (два человека), от 75 до 85 лет (два человека) и от 95 до 100 лет (один человек).
С начала пандемии в Латвии умерли 357 человек с подтвержденным Covid-19.
За прошедшие сутки сделано 9400 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 6,2%.
За сутки были госпитализированы 133 пациента. Всего в стационарах лечится 841 пациент, 43 из которых находятся в тяжелом состоянии.
За последние сутки из больниц были выписаны 90 пациентов, всего с начала пандемии - 2146.
В целом с начала пандемии Covid-19 в Латвии заболели 26 472 человека, было сделано 740 947 тестов.