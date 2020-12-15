За прошедшие сутки в Латвии подтверждено 587 случаев Covid-19, скончались пять человек

Умершие входили в возрастные группы от 50 до 65 лет (два человека), от 75 до 85 лет (два человека) и от 95 до 100 лет (один человек).

С начала пандемии в Латвии умерли 357 человек с подтвержденным Covid-19.

За прошедшие сутки сделано 9400 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 6,2%.

За сутки были госпитализированы 133 пациента. Всего в стационарах лечится 841 пациент, 43 из которых находятся в тяжелом состоянии. 16

За последние сутки из больниц были выписаны 90 пациентов, всего с начала пандемии - 2146.