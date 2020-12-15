ФОТО: Пресс-фото

Не секрет, что лишний вес встречается почти у каждого третьего хитель Латвии. Чтобы узнать, что на самом деле стоит за знаменитой Стокгольмской диетой и можно ли легко похудеть за короткое время, мы попросили Виктора испытать ее на собственной шкуре. Виктор Хрусталев до сих пор удивляется достигнутому результату - быстро и без особых усилий он сбросил 16 килограммов.

- Как вы пытались похудеть до этого?

Я никогда не сидел на диетах. Я человек старой закалки и до недавнего времени не верил в такие вещи. Может быть не стоит об этом говорить, но я всегда считал, что диеты и контроль питания – это больше для женщин, а мужчина должен есть все. Из-за такого отношения я достаточно легко набирал лишние килограммы.

Почему вы теперь решили похудеть?

К своему внешнему виду привыкаешь, ведь лишний вес появляется не мгновенно. Его замечаешь, когда смотришь на старые фотографии, или когда об этом вам говорит друг, которого вы не видели несколько лет. Через некоторое время на это уже просто не обращаешь внимания. Но я на своем опыте убедился, что очень скоро появляются проблемы со здоровьем. У меня были проблемы с давлением, и часто возникали подозрительные головные боли.

ФОТО: Пресс-фото

Почему вы выбрали Стокгольмскую диету?

Я раньше слышал о Стокгольмской диете и видел ее рекламу в интернете, но не задумывался о том, что она может решить мои проблемы. Поэтому я не обращал на нее особого внимания. Потом неожиданно моя теща стала придерживаться Стокгольмской диеты. Ее результаты и отзывы не могли остаться незамеченными. При каждой встрече я отмечал, насколько она изменилась. Она была довольна своим самочувствием и состоянием здоровья. Я не из тех, кто верит в рекламу и сразу бежит в магазин. Но у меня перед глазами был реальный результат. Наверное, это было просто упрямство: если это легко удалось моей теще, то смогу и я. Так оно и вышло!

Как это происходило?

ФОТО: Пресс-фото

Я прошел тест на сайте и получил результаты. При подаче заявки на диету выбрал, когда начинать. От меня не требовалось ничего, кроме как следовать четко изложенным инструкциям. Я без труда приобретал необходимые продукты в любом магазине. Оказалось, что правильно питаться – это даже выгодно. Когда я хотел поесть вне дома, то без труда находил заведение, в меню которого были блюда, соответствующие моей дневной диете. Либо их можно было немного изменить, не вызывая недовольство у официанта и повара.

Каждое утро я с большим интересом становился на весы. И результаты были действительно невероятными: в первую неделю я каждый день терял около килограмма. В это трудно было поверить, ведь я не питался целыми днями только морковью и салатами. Мой план диеты содержал простые и вкусные рецепты, и я все время чувствовал себя сытым. Еда - одно из удовольствий в жизни, и мне не пришлось от него отказываться. Признаюсь, что именно это раньше мешало мне сесть на диету. Я бы даже посоветовал не называть Стокгольмскую диету «диетой», потому что это слово может многих отпугнуть. Это просто вкусный рецепт, правильно составленный опытными профессионалами и поэтому приносящий результаты. Я видел, как мои знакомые, желавшие сбросить лишние килограммы, безрезультатно потели в тренажерном зале. Не поймите меня неправильно, я не против спорта. Но это не самый быстрый способ похудеть. Все удивляются, когда я говорю, что своим преображением я обязан не спортзалу.

ФОТО: Пресс-фото

Главное и самое заметное изменение - это то, что я вижу в зеркале. Приятная внешность позволяет чувствовать себя уверенно в любой повседневной ситуации, как бы банально это ни звучало в мои годы. Но есть еще одно, о чем не могут судить посторонние, - это улучшение здоровья. Я прекрасно себя чувствую, у меня нормализовалось артериальное давление и прошли головные боли. Я не знаю, чем это объяснить. Мы не молодеем. Однако, следуя нескольким простым советам из этой программы, я, как мне кажется, не просто сбросил 16 килограммов, а стал на 16 лет моложе. А цифры в моем паспорте – это просто цифры. Дни стали длиннее, и у меня больше нет ощущения, что я ничего не могу и не хочу делать.

Что бы вы порекомендовали тем, кто пытается похудеть?

Похудеть возможно! Надо просто знать, как это сделать правильно. Вокруг много людей с лишним весом, поэтому всегда найдутся те, кто не захочет с этим мириться. Для достижения своих целей выбирайте проверенных консультантов. Поначалу это может показаться очень сложным - изменить свой образ жизни. Но когда вы начнете следовать советам стокгольмских диетологов, окажется, что нужны крайне небольшие, но очень значительные изменения. Я был просто поражен результатом и тем, насколько легко его удалось достичь. Именно поэтому я решил поделиться своим опытом и вдохновить других.

ФОТО: Пресс-фото