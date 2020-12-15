Сбор налогов в Латвии отстает от плана

По сравнению с соответствующим периодом 2019 года администрируемые СГД поступления в совокупный бюджет уменьшились на 21,932 млн евро (0,2%).

"Уменьшение поступлений и невыполнение плана объясняется мерами по ограничению Covid-19, из-за чего отдельные группы налогоплательщиков были вынуждены существенно ограничить или полностью прекратить свою хозяйственную деятельность", - пояснили в СГД.

Поступления налога на добавленную стоимость за 11 месяцев составили 2,311 млрд евро, что на 79,827 млн евро (3,3%) меньше, чем за соответствующий период 2019 года, а также на 310,048 млн евро (11,8%) меньше, чем планировалось.

Поступления налогов на рабочую силу в этом году составили 4,779 млрд евро. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года их поступления уменьшились на 114,03 млн евро (2,3%). Поступления взносов социального страхования за 11 месяцев составили 3,155 млрд евро, что на 25,954 млн евро (0,8%) меньше, чем за соответствующий период 2019 года, и на 149,24 млн евро (4,5%) меньше запланированного. Поступления подоходного налога с населения составили 1,624 млрд евро, что на 88,072 млн евро (5,1%) меньше 11 месяцев 2019 года, но на 45,056 млн евро (2,9%) больше, чем планировалось.

Поступления акцизного налога за 11 месяцев текущего года составили 974,427 млн евро, что на 4,155 млн евро (0,4%) меньше, чем за соответствующий период 2019 года, и на 128,3 млн евро (11,6%) меньше, чем планировалось.

Подоходного налога с предприятий за 11 месяцев текущего года собрано на сумму 187,667 млн евро, что на 147,75 млн евро (в 4,7 раза) больше, чем за тот же период 2019 года, но на 55,333 млн евро (22,8%) меньше, чем планировалось. Значительный рост поступлений налога по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года объясняется низким объемом поступлений в прошлом году, когда налогоплательщикам возвращалась переплата авансовых платежей, возникшая в результате изменения порядка взимания налога.