Поветкин повторно попал в больницу после заражения коронавирусом

О том, что Поветкин заразился коронавирусом, стало известно ещё в начале ноября. Затем сообщалось, что боксёр был выписан из больницы.

"Саше пришлось повторно ложиться в больницу на обследование. На днях он был выписан и теперь приступает к тренировкам. Увеличивать нагрузки будем поэтапно, под контролем врачей", - приводит слова Рябинского ТАСС.

По словам промоутера, бой-реванш Поветкина с Диллианом Уайтом снова перенесён и не состоится в конце января. Новая дата поединка зависит от сроков полного восстановления "Русского Витязя".

В первом поединке, который состоялся 23 августа, Поветкин победил Уайта, отправив британца в нокаут в пятом раунде. За время своей карьеры россиянин одержал 36 побед, потерпел два поражения и один бой завершился вничью. На счету Уайта 27 побед в 29 поединках.