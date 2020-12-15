Видео ⟩ Прошла пресс-конференция о новых ограничениях в связи с Covid-19

Во вторник, 15 декабря, представители правительтва после внеочередного заседания Кабинета министров и Совета по кризисному управлению на пресс-конференции рассказывают о новых ограничениях, введенных для снижения распространения Covid-19.
В пресс-конференции приняли участие:
- премьер-министр Кришьянис Кариньш,
- министр здравоохранения Илзе Винькеле,
- министр финансов Янис Рейрс,
- глава департамента профилактики и анализа рисков инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков.
Видео: Пресс-конференция о новых ограничениях в связи с Covid-19
На совместном заседании правительства и совета по кризисному управлению обсуждалось введение еще более жестких ограничений.
Премьер-министр Кришьянис Кариньш сообщил журналистам, что решение о новых ограничениях, которые вступят в силу 21 декабря и будут действовать в течение трех недель, правительство примет в четверг, 17 декабря.
В то же время в четверг правительство примет решение о продлении школьных зимних каникул на одну неделю.
Премьер-министр сообщил, что, по мнению медицинских экспертов, ситуацию в системе здравоохранения можно охарактеризовать как "военную медицину", поскольку из-за растущего числа пациентов с Covid-19 больницы вынуждены сокращать спектр своих услуг.
Министр здравоохранения Илзе Винькеле отметила, что лучшим подарком на Рождество в этом году является здоровье семьи и близких людей. Самое главное, что этот подарок латвийцы могут сделать сами, например, оставшись дома.
Она также предложила ужесточить ограничения в сфере торговли, а также запретить мероприятия в закрытых помещениях, чтобы ограничить распространение Covid-19.
Предложение Минздрава не предусматривает дополнительных ограничений на собрания, во время режима ЧС также не планируется запрещать проведение акций протеста. Винькеле заявила, что свобода слова закреплена в Конституции, поэтому людям должна быть предоставлена такая возможность.