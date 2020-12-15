Поклонник Пугачевой прожил на крыше одного из домов певицы две недели

История произошла много лет назад. Поклонник Примадонны проник на крышу одного из домов певицы и прожил на ней две недели.

Домработница утверждает, что мужчина питался со стола звезды. Он пробирался в дом Пугачевой, когда никого не было и воровал еду из холодильника. Стоит отметить, что ценности или деньги не пропадали.

"Он хотел на ней жениться! Из вещей взял только плеер, чтобы слушать ее кассеты, и принадлежности для бритья", - подчеркнула Людмила.