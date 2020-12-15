Поклонник Пугачевой прожил на крыше одного из домов певицы две недели

Бывшая домработница певицы Аллы Пугачевой Людмила Дороднова стала гостьей выпуска программы "Звезды сошлись!". Женщина рассказала о неком фанате певицы, которые прожил две недели на крыше одного из домов звезды. Об этом пишет Lenta.ru.
История произошла много лет назад. Поклонник Примадонны проник на крышу одного из домов певицы и прожил на ней две недели.
Домработница утверждает, что мужчина питался со стола звезды. Он пробирался в дом Пугачевой, когда никого не было и воровал еду из холодильника. Стоит отметить, что ценности или деньги не пропадали.
"Он хотел на ней жениться! Из вещей взял только плеер, чтобы слушать ее кассеты, и принадлежности для бритья", - подчеркнула Людмила.
Напомним, последние 30 лет Дороднова работала домработницей у певца Филиппа Киркорова.