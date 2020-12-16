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Ведущая международная технологическая компания Huawei запускает специальную кампанию поддержки для компаний э - коммерции и разработчиков приложений в своей галерее приложений AppGallery. Она направлена на поддержку предприятий в этот сложный период пандемии и содействие их росту, а также на поощрение разработчиков приложений к присоединению к AppGallery.

Компаниям, занимающимся электронной коммерцией, предлагаются хорошо заметные позиции в популярном разделе AppGallery «Коллекции», бесплатная реклама на главной странице галереи приложений до 2500 евро. Компании, желающие получить указанные бонусы, должны зарегистрироваться в период с сегодняшнего дня до 31 декабря, и это заметят 36 миллионов пользователей AppGallery по всей Европе.

Эта программа поддержки открыта для трех конкретных бизнес-групп: бренды и компании, занимающиеся электронной коммерцией, в настоящее время не участвующие в AppGallery; Компании, чьи приложения уже находятся в AppGallery, но не реализовали интеграцию мобильных сервисов Huawei (HMS), но хотят это сделать, а также компании, которые имеют доступ к AppGallery через интеграцию с HMS.

«С помощью этой кампании мы стремимся ускорить развертывание розничных интернет-магазинов и разработчиков приложений в AppGallery», - сказал Ван Хэн, вице-президент по глобальному партнерству и экосистемному развитию Huawei Consumer Business Group.

Опытная команда инженеров и техническая поддержка AppGallery будет работать напрямую с владельцами приложений и разработчиками, чтобы максимально упростить рекламные кампании AppGallery и интегрировать приложения с HMS. Кроме того, для еще лучших результатов Huawei предлагает прибыльную систему прибыли, при которой владельцы приложений могут зарабатывать 90% прибыли по сравнению с 70% в других магазинах приложений. «В этом предложении мы в полной мере используем технические, маркетинговые и приносящие доход возможности для предприятий электронной коммерции и разработчиков приложений, чтобы получить немедленную выгоду. Предложение действительно только до конца года, поэтому для тех, кто хочет воспользоваться этой уникальной возможностью для охвата миллионов новых мобильных пользователей, Вы должны подать заявку немедленно », - добавляет Ван Хэн. Интеграция приложения с мобильными службами Huawei занимает в среднем две недели, поскольку Huawei упростила процесс до пяти шагов. Регистрация новых пользователей подтверждается в течение одного дня, приложение загружается до 15 минут, а это значит, что программирование одного приложения HMS занимает около 3 дней до запуска приложения. Чтобы присоединиться к AppGallery, перейдите по ссылке: https://id7.cloud.huawei.com/CAS/portal/userRegister/regbyemail.html

О Huawei Consumer BG:

Продукты и услуги Huawei доступны более чем в 170 странах, ими пользуется треть населения мира. Создано 14 центров исследований и разработок в США, Германии, Швеции, России, Индии и Китае. Huawei Consumer BG - одно из трех бизнес-подразделений Huawei, которое включает смартфоны, компьютеры и планшеты, носимые устройства и облачные сервисы. Глобальная сеть Huawei основана на почти 30-летнем опыте работы в телекоммуникационной отрасли, продвигая последние технологические достижения для людей по всему миру.

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