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Ингус Палаускис, представитель магазина LaTS
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В Литве за сутки от Covid-19 умерли 38 человек, в Эстонии - трое

Вильнюс. 8 декабря 2020 года

ФОТО: AP/Scanpix

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1432 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались 38 человек. В Эстонии - 301 новый случай и три смерти.

Литва 

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1432 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались 38 человек, сообщил во вторник Департамент статистики Литвы.

Это самое большое количество смертей в Литве с начала пандемии.

За сутки выздоровел 2591 человек.

С начала пандемии в Литве выявлено 96 452 случая заражения коронавирусом. Все еще болен 53 501 человек, 41 665 человек выздоровели.

От коронавируса в Литве скончались 863 человека, по иным причинам умерло 423 зараженных.

За минувшие сутки взято 8377 проб на коронавирус, общее количество тестов с начала пандемии в Литве составляет 1,43 млн.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализирован 4591 тест на коронавирус, позитивный результат дал 301 первичный тест (6,6%), скончались три заразившихся коронавирусом человека.

Коэффициент заболеваемости за последние 14 дней составляет в Эстонии 465,77 случая на 100 000 населения.

По состоянию на утро вторника госпитализированы 313 пациентов с коронавирусом, к аппарату ИВЛ подключены 19 пациентов.

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