Рафаэль Надаль назвал своего любимого футболиста

"Это очень сложный вопрос, но, учитывая то, что я видел, думаю, это Роналдо. Криштиану и Месси сейчас очень хороши, но я выберу Роналдо. Он был невероятным футболистом и чудесным парнем", - сказал 20-кратный победитель турниров "Большого шлема".

По словам Надаля, бразильский футболист всегда был очень хорош, но до тяжёлой травмы, которая навсегда изменила карьеру легендарного нападающего, Роналдо был просто выдающимся игроком.

"Я встречался с ним, когда он был на пике карьеры. В то время мой дядя [Прим. ред. Тони Надаль] играл с ним в Барселоне", - сказал теннисист.