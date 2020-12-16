Врач анализирует ситуацию: во всей Эстонии немедленно нужен локдаун

- Необходимо действовать прямо сейчас
- Многие страны выбрали самоизоляцию
- Надо учиться на ошибках соседей
Заражаемость в Эстонии настолько высока, что локдаун по всей стране в декабре неизбежен, считает врач и лектор в области здоровья народонаселения Таави Тилльманн, работающий в коронацентре департамента здоровья Великобритании, пишет Rus.Postimees.
Если бы мы хотели более-менее обычного Рождества, надо было начинать с полной самоизоляции еще в ноябре. Сейчас мы стоим перед двумя вариантами выбора: сразу же ввести локдаун, что позволило бы нам встретиться разок на Рождество, или потянуть еще. Но тогда следует учесть, что Рождество отменяется и полная изоляция может продлиться несколько месяцев.
Цель ограничений – избежать ситуации, когда количество коронапациентов в больницах вырастет настолько, что это будет препятствовать работе больниц. Для сравнения стран лучше всего использовать данные смертности от Covid-19 за последние две недели, поделенные на численность населения.
Опыт Европы во время второй волны показывает, что эпидемия в Эстонии на пять недель отстает от среднего показателя по Европе. Таким образом, мы могли бы учиться на ошибках и достижениях соседей.
Попытки мягких ограничений по сути провалились, поскольку они не остановили рост смертности от Covid-19. Более жесткие ограничения работают всегда, так, например, рост смертности от Covid-19 упал на 10-50% в странах, где локдаун стали вводить рано. То есть локдаун для Эстонии неизбежен. Вопрос в том, когда его вводить?
Опыт первой волны говорит, что чем раньше, тем лучше. Каждая неделя промедления вызывает примерно в два раза большую волну и продлевает локдаун примерно на месяц. Во время первой волны Эстония, к счастью, ушла в полную изоляцию еще до того, как выросла смертность. Если бы мы хотели сделать то же самое со второй волной, мы должны были бы объявить локдаун еще 1 ноября.
Но что, если зима мягче весны? Пришло ли время объявить в Эстонии локдаун сегодня или надо подождать еще? Я проанализировал страны, где смертность опережает нашу минимум на неделю. Это дает представление о том, что может ожидать Эстонию.
Приведенное выше показывает, что если бы в Эстонии была такая же эпидемия и правительство, как во Франции, нам пришлось бы объявить локдаун 9 декабря, и он должен был бы продлиться до 16 января. Рождество и празднование Нового года отменились бы полностью, поскольку никого нельзя было бы посещать.
Если бы в Эстонии была такая же эпидемия и правительство, как в Испании, нам пришлось бы объявить локдаун немедленно (с 7 декабря и до 21 января).
Если бы в Эстонии была такая же эпидемия и правительство, как в Великобритании, нам пришлось бы объявить локдаун с 12 декабря и до 9 января. Рождество пришлось бы отменить.
Остановлюсь на Великобритании, поскольку нахожусь в Лондоне. Здесь планировался четырехнедельный локдаун, который только что успешно завершился и продления не потребовалось. Как и в остальном мире, на время второго локдауна школы в Великобритании остались открыты. Власти сфокусировались на том, чтобы уменьшить присутствие взрослых на работе и в магазинах. Поскольку государство может теперь минимум месяц обходиться без следующего локдауна, все воодушевленно обсуждают, что они планируют делать на Рождество. Однако правительство ограничило посещения на праздники таким образом, что каждый человек может встретиться лишь с двумя другими домохозяйствами.
Больше таких графиков я приводить не стану, однако подобное повторяется по всей Европе. Например, по примеру Голландии, Португалии и Словакии Эстония должна была бы ввести локдаун еще 20 ноября. А по примеру Германии, Австрии, Албании и Литвы – 6 декабря.
По другую сторону можно найти некоторые страны, которые вводить локдаун не стали. Они находятся в Восточной Европе, и у них не было болезненного опыта во время первой волны. Эстония входит в этот блок.
Во всех этих странах эпидемия растет быстро. Я не вижу причин, по которым эпидемия в Восточной Европе должна была бы сама собой окончиться без локдауна. Скорее, эпидемия начнет расти так же, как это происходило в Западной Европе. А затем потребуется еще более долгий локдаун, чтобы обуздать ее. Если мы хотели нормального Рождества, мы должны были ввести локдаун еще в конце ноября. Но этот поезд уже ушел. По моему мнению, сейчас мы должны выбрать один из двух сценариев:
1) Эстония перейдет как можно быстрее на чрезвычайное положение и локдаун для взрослых (например, 9-23 декабря). Работа из дома была бы обязательна для всех взрослых, студентов университета и учеников гимназии. Детсады и начальная школа остались бы открытыми, поскольку их закрытие проблематично для детей младшего возраста и работающих родителей. Представители разных домохозяйств не могли бы встречаться ни в гостях друг у друга, ни в ресторанах, ни во внутренних помещениях. Такое жесткое и короткое вмешательство помогло бы нам выиграть время, но позволило бы рождественские встречи 24-27 декабря. Затем локдаун продолжился бы с 28 декабря до 15 января.
2) Эстония будет ждать, ничего не предпринимая, и введет чрезвычайное положение с 21 декабря по 21 февраля. Рождество отменяется.
Главные борцы с коронавирусом не поддерживают введения в Эстонии полного локдауна
Врач и лектор в области здоровья народонаселения Таави Тилльманн озвучил мнение, что в Эстонии нужен полный локдаун, но ведущие фигуры в борьбе с коронавирусом в Эстонии с этим не согласны, пишет Rus.Postimees.
"Я не думаю, что Эстония нуждается в полном закрытии, - заявила Postimees вирусолог Ирья Лутсар. - Могу сказать, что я очень хорошо знаю Таави, и очень приятно, что люди высказывают разные мнения. Он, конечно, проанализировал это, но эта статья, вероятно, была написана неделю назад, но с коронавирусом все меняется не за месяцы, а за дни и даже часы".
Лутсар привел в пример Англию, которая снова планирует новые ограничения. "Кто бы ни ослабил ограничения сейчас, будь то Нидерланды или Англия, они все увидят увеличение числа случаев заболевания. Поэтому может возникнуть такая концепция, что такие долгосрочные ограничения, вероятно, возымеют эффект, но с такими короткими попытками ничего не будет достигнуто. Я уже говорила, что строгие ограничения определенно помогут, но вопрос в том, как их снять".
Сам Тилльманн утверждал, что попытки мягких ограничений по сути провалились, поскольку они не остановили рост смертности. "Я полностью согласна с тем, что мы не смогли предотвратить попадание инфекции в дома престарелых - как весной, так и сейчас, - ответила Лутсар. - Тот факт, что другие тоже не могут этого сделать, не заставляет меня чувствовать себя лучше. Вот откуда эти смерти. Сейчас кажется, что в Кохтла-Ярве произошла большая вспышка, есть вспышки в нескольких домах престарелых в Южной Эстонии, и именно там находится наиболее уязвимое население, хотя по состоянию на прошлую неделю можно сказать, что в Эстонии нет чрезмерной смертности. Однако большинство смертей происходит в результате вспышек заболеваний в домах престарелых".
По словам Лутсар, первая цель сейчас - не увеличивать количество заражений. Хотя за последнюю неделю рост инфицированных замедлился, одна неделя, по словам Лутсар, ничего не значит. "Идея закрытия школ заключалась в том, чтобы уменьшить общее количество контактов. Не то чтобы дети были очень большими переносчиками инфекции, но школы снижают количество передвижений людей в целом. Я очень надеюсь, что теперь, когда в Ида-Вирумаа действуют строгие ограничения, люди действительно осознали, что это серьезно".
Кийк: надо продержаться несколько месяцев
Министр социальных дел Эстонии Танель Кийк также подчеркнул, что не считает правильным полное закрытие страны, но акцент будет сделан на том, какие районы наиболее подвержены риску заражения. "Я убежден, что эстонское государство, народ и общество в целом сегодня умнее, чем весной. Мы можем сделать и сделали более осознанный и сбалансированный выбор. Необходимо учитывать, что все тотальные закрытия влияют на экономику, психическое здоровье людей и социальное благополучие".
По словам Кийка, пока меры правительства явно замедлили распространение вируса. "Однако верно то, что уровень заражения все еще составляет 1,1, что означает, что каждую неделю заражается на 10 процентов больше людей. Чтобы число распространения вируса снова снизилось, каждый из нас должен сократить ежедневные контакты на 20 процентов. Следует несколько месяцев, которые остались до вакцинации групп риска, держать цифры в допустимых пределах".