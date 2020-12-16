Врач анализирует ситуацию: во всей Эстонии немедленно нужен локдаун

Больше таких графиков я приводить не стану, однако подобное повторяется по всей Европе. Например, по примеру Голландии, Португалии и Словакии Эстония должна была бы ввести локдаун еще 20 ноября. А по примеру Германии, Австрии, Албании и Литвы – 6 декабря.

По другую сторону можно найти некоторые страны, которые вводить локдаун не стали. Они находятся в Восточной Европе, и у них не было болезненного опыта во время первой волны. Эстония входит в этот блок.

Во всех этих странах эпидемия растет быстро. Я не вижу причин, по которым эпидемия в Восточной Европе должна была бы сама собой окончиться без локдауна. Скорее, эпидемия начнет расти так же, как это происходило в Западной Европе. А затем потребуется еще более долгий локдаун, чтобы обуздать ее. Если мы хотели нормального Рождества, мы должны были ввести локдаун еще в конце ноября. Но этот поезд уже ушел. По моему мнению, сейчас мы должны выбрать один из двух сценариев:

1) Эстония перейдет как можно быстрее на чрезвычайное положение и локдаун для взрослых (например, 9-23 декабря). Работа из дома была бы обязательна для всех взрослых, студентов университета и учеников гимназии. Детсады и начальная школа остались бы открытыми, поскольку их закрытие проблематично для детей младшего возраста и работающих родителей. Представители разных домохозяйств не могли бы встречаться ни в гостях друг у друга, ни в ресторанах, ни во внутренних помещениях. Такое жесткое и короткое вмешательство помогло бы нам выиграть время, но позволило бы рождественские встречи 24-27 декабря. Затем локдаун продолжился бы с 28 декабря до 15 января.

Главные борцы с коронавирусом не поддерживают введения в Эстонии полного локдауна

Врач и лектор в области здоровья народонаселения Таави Тилльманн озвучил мнение, что в Эстонии нужен полный локдаун, но ведущие фигуры в борьбе с коронавирусом в Эстонии с этим не согласны, пишет Rus.Postimees.

"Я не думаю, что Эстония нуждается в полном закрытии, - заявила Postimees вирусолог Ирья Лутсар. - Могу сказать, что я очень хорошо знаю Таави, и очень приятно, что люди высказывают разные мнения. Он, конечно, проанализировал это, но эта статья, вероятно, была написана неделю назад, но с коронавирусом все меняется не за месяцы, а за дни и даже часы".

Лутсар привел в пример Англию, которая снова планирует новые ограничения. "Кто бы ни ослабил ограничения сейчас, будь то Нидерланды или Англия, они все увидят увеличение числа случаев заболевания. Поэтому может возникнуть такая концепция, что такие долгосрочные ограничения, вероятно, возымеют эффект, но с такими короткими попытками ничего не будет достигнуто. Я уже говорила, что строгие ограничения определенно помогут, но вопрос в том, как их снять".

Сам Тилльманн утверждал, что попытки мягких ограничений по сути провалились, поскольку они не остановили рост смертности. "Я полностью согласна с тем, что мы не смогли предотвратить попадание инфекции в дома престарелых - как весной, так и сейчас, - ответила Лутсар. - Тот факт, что другие тоже не могут этого сделать, не заставляет меня чувствовать себя лучше. Вот откуда эти смерти. Сейчас кажется, что в Кохтла-Ярве произошла большая вспышка, есть вспышки в нескольких домах престарелых в Южной Эстонии, и именно там находится наиболее уязвимое население, хотя по состоянию на прошлую неделю можно сказать, что в Эстонии нет чрезмерной смертности. Однако большинство смертей происходит в результате вспышек заболеваний в домах престарелых".

По словам Лутсар, первая цель сейчас - не увеличивать количество заражений. Хотя за последнюю неделю рост инфицированных замедлился, одна неделя, по словам Лутсар, ничего не значит. "Идея закрытия школ заключалась в том, чтобы уменьшить общее количество контактов. Не то чтобы дети были очень большими переносчиками инфекции, но школы снижают количество передвижений людей в целом. Я очень надеюсь, что теперь, когда в Ида-Вирумаа действуют строгие ограничения, люди действительно осознали, что это серьезно".

Кийк: надо продержаться несколько месяцев

Министр социальных дел Эстонии Танель Кийк также подчеркнул, что не считает правильным полное закрытие страны, но акцент будет сделан на том, какие районы наиболее подвержены риску заражения. "Я убежден, что эстонское государство, народ и общество в целом сегодня умнее, чем весной. Мы можем сделать и сделали более осознанный и сбалансированный выбор. Необходимо учитывать, что все тотальные закрытия влияют на экономику, психическое здоровье людей и социальное благополучие".

По словам Кийка, пока меры правительства явно замедлили распространение вируса. "Однако верно то, что уровень заражения все еще составляет 1,1, что означает, что каждую неделю заражается на 10 процентов больше людей. Чтобы число распространения вируса снова снизилось, каждый из нас должен сократить ежедневные контакты на 20 процентов. Следует несколько месяцев, которые остались до вакцинации групп риска, держать цифры в допустимых пределах".