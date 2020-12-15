Берут, что есть: из-за Covid-19 люди начали покупать более дорогие машины

"Еще в начале пандемии, весной, я прогнозировал, что ситуация с Covid-19 окажет серьезное влияние на предложение. Именно сейчас это влияние и отражается", - сказал Кулбергс.

Он пояснил, что в ноябре и декабре на рынок повлияло то, что весной, в начале пандемии, были закрыты заводы в Словакии, Румынии, Италии, Испании, Португалии, Великобритании, Ирландии, Германии и Нидерландах. "Были разорваны цепочки поставок, логистики. И все это сказывается на рынке сейчас", - отметил Кулбергс.

Кроме того, он указал, что многие распространители автомобилей в Латвии весной отменили сделанные ранее заказы, не зная, как будет развиваться ситуация и как долго продлится пандемия.

"Безопаснее казалось снизить объем заказов, поэтому сейчас приходится грызть ноги, так как предложение автомобилей очень скупое.

В некоторых салонах вообще нет машин, так как проданы и демонстрационные модели, распроданы все запасы, а поток новых машин недостаточен",

- признал президент Автомобильной ассоциации.

Кулбергс добавил, что под влиянием кризиса Covid-19 изменился и выбор потребителей.

"По-моему, странно, но те, кто покупает машины, покупают то, что доступно на рынке. Если уже решено купить машину, то люди еще меньше готовы чего-то ждать.

Если они приняли решение купить сейчас, то они покупают то, что есть. И часто готовы сделать даже нелогичный выбор из того, что осталось и доступно сразу. Люди скупают запасы и не ждут, что появится. Это означает, что покупают даже более дорогие и более оборудованные автомобили, чем необходимо, и не ждут заказов.