Исследование ⟩ Симптомы Covid-19 у людей в возрасте 50 лет и старше могут проявляться иначе, чем у других

Медицинские исследователи из Тартуского университета в ходе сероэпидемиологического исследования KoroSero-EST-1 проанализировали Сааремаа и таллиннский район Ыйсмяэ, проанализировав симптомы болезни у людей с антителами к Covid-19 и без них. Из 1960 субъектов у 73 были выработаны антитела, а у 1887 не было антител.

Ученый в области медицинской микробиологии Хийе Соеорг из Тартуского университета сказала, что один из основных симптомов, связанных с Covid-19, - лихорадка, - наблюдается у половины людей с антителами и примерно у трети людей без антител.

Второй главный симптом - кашель, был обнаружен у 43% людей с антителами и у 70% людей без антител. Насморк возникал у 57 и 69 процентов людей с антителами и без них, а боль в горле - у 36 и 62 процентов людей соответственно.

Тем не менее, внимания заслуживает и наличие диареи у больного: этот симптом проявлялся у около трети людей с антителами и у менее четверти людей без антител.

Анализ симптомов 157 человек с острым респираторным заболеванием показал, что у людей с антителами болит горло и кашель реже, чем у людей без антител. Острое респираторное заболевание присутствовало только у одной пятой людей с антителами к SARS-CoV-2, что означает, что подавляющее большинство не испытывало его.