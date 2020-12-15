Вт, 15.12.2020
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Арнис Кактиньш, социолог
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Вспышка Covid-19 в пансионате Даугавпилса: руководство привлекут к ответственности

Мэр Даугавпилса Игорь Прелатов

ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

Руководство Даугавпилсского территориального центра социальных услуг для пенсионеров в связи со вспышкой Covid-19 в учреждении будет привлечено к ответственности, заявил мэр Даугавпилса Игорь Прелатов.

Он считает ситуацию очень неоднозначной. По мнению Прелатова, руководство учреждения должно было не умалчивать о ситуации, а оперативно реагировать и вводить все необходимые меры безопасности, а также незамедлительно проинформировать о ситуации в учреждении ответственных лиц.

"В этом учреждении множество людей, как сотрудников, так и клиентов, которые относятся к группе повышенного риска. В учреждении будет проведена проверка, после чего должностные лица будут привлечены к ответственности в соответствии с законом", - сказал мэр.

Сегодня также состоится заседание комиссии по гражданской обороне, чтобы дать оценку ситуации в пансионате, определить, кто виноват во вспышке инфекции и как действовать дальше.

Заместитель Прелатова Янис Лачплесис в Facebook обвиняет в бездействии как руководство пансионата, так и исполнительную власть города.

Как сообщалось, после одного случая заболевания Covid-19 в Даугавпилсском территориальном центре социальных услуг для пенсионеров выявлено еще как минимум 70 заболевших, и результаты тестов всех постояльцев и персонала еще не известны.

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