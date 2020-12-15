Врач развенчивает миф о том, что Covid-19 тяжело переносят только люди в возрасте

Несмотря на то, что в обществе многократно звучали утверждения, что течение Covid-19 в тяжелой форме проходит только у людей в возрасте, у которых есть еще и ряд побочных заболеваний, врач с этим утверждением не согласна.

Среднетяжелое и тяжелое течение заболевания могут пережить и молодые люди - не всегда возраст и побочные заболевания являются главными факторами.

Врач Баркане поясняет, что часть пациентов могут быть бессимптомными, однако у большинства зараженных симптомы все-таки есть: повышенная температура, сухой кашель, боли в груди и выраженное бессилие.

В 80% случаев симптомы будут легкими и проходящими, однако в 20% случаев болезнь проходит среднетяжело или тяжело, и требуется госпитализация.

У госпитализированных пациентов высокая температура - от 38 до 30 градусов, и пациенты борются с ней днями. Это особо характерный признак Covid-19: высокая температура, которую тяжело сбить.

Пациенты жалуются на бессилие: они не могут ни приготовить еду, ни поесть, иногда даже не могут дойти до туалета, говорит врач. Когда повреждения легких прогрессируют, появляется нехватка дыхания.

Госпитализированные описывают ощущения, как будто им на грудь поставили коробку, и они не могут вдохнуть.