Блогер оскорбил жену Макгрегора и предложил ему 50 млн долларов за бой

В своём Instagram Пол опубликовал видеообращение к Макгрегору, в котором предложил ирландцу 50 миллионов долларов за совместный боксёрский поединок, условия которого - восемь раундов по три минуты, весовая категория до 84 кг, 10-унциевые перчатки.

"Как там у тебя дела, ирландская суч**? Вероятно, ты сейчас избиваешь стариков в барах. Или дро****, потому что тебе надоело тра**** жену, которой уже за 40, но сегодня твой счастливый день - этим утром моя команда отправила тебе предложение на 50 миллионов долларов наличными. Это самый большой гонорар, который тебе когда-либо предлагали, но ты боишься драться со мной, ты избегаешь меня, потому что не хочешь проиграть чёртову ютуберу.

Твой рекорд в боксе 0-1, а мой 2-0. Я только что принял участие в крупнейшем в истории турнире с платой за просмотр, но ты предпочитаешь драться с Дастином Порье, у которого меньше подписчиков в Instagram, чем у моей собаки. Подпиши контракт, ирландская суч**!", - сказал блогер.

Напомним, 28 ноября состоялся боксёрский поединок Джейка Пола и бывшего игрока НБА Нейта Робинсона, который завершился поражением баскетболиста нокаутом во втором раунде.