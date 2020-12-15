Простите правительство и соблюдайте ограничения: медики написали письмо жителям Латвии

Латвийское общество врачей, Латвийская ассоциация молодых врачей и Латвийская ассоциация медсестер написали открытое письмо обществу, в котором просят "простить правительство, которое, вводя ограничения, руководствуется благими намерениями, а в тревоге и спешке принимает некоторые необдуманные решения".

"Мы сможем сделать это быстрее, если наши наиболее слабые "звенья цепи" - сторонники теорий заговора и распространители фейковых новостей - будут сильнее и терпеливее", - говорится в письме.

Медики поблагодарили сознательных латвийцев за понимание и помощь - за соблюдение ограничений, сведению к минимуму социальных контактов, дистанцирование, соблюдение норм гигиены, ношение масок, использование приложения Apturi Covid и, в случае необходимости, самоизоляцию.

В то же время авторы письма отмечают, что чрезвычайное положение в здравоохранении является громким сигналом о том, что ресурсов здравоохранения больше не хватает. Чрезвычайное положение означает, что к лечению пациентов с Covid-19 будут привлечены врачи и медсестры, которые ранее не работали с инфекционными заболеваниями.

"Для медицинских работников чрезвычайная ситуация в здравоохранении означает дополнительные обязанности, огромную дополнительную физическую и эмоциональную нагрузку, дополнительную работу по выходным, дополнительные бессонные ночи, отмененные отпуска, высокий риск для своего здоровья и здоровья близких", - говорится в письме, где также выражается благодарность людям, соблюдающим ограничения, за понимание.