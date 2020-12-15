Большинство выявленных случаев Covid-19 зарегистрированы в Риге, Елгаве и Даугавпилсе

За прошедшие сутки в Риге зарегистрировано 233 новых инфицированных, а общее кумулятивное число заболевших за 14 дней в столице на данный момент составляет 3253 человека.

В Даугавпилсе зарегистрировано 56 новых случаев Covid-19, а совокупное количество случаев за 14 дней достигло 1145.

В Елгаве зарегистрировано 32 новых инфицированных, а общее число заболевших за последние две недели составило 284 человека.

В Огрском крае зарегистрировано 26 новых пациентов с Covid-19, совокупное количество новых больных за 14 дней достигло 117 человек. В Юрмале и Даугавпилсском крае выявлено по 17 новых пациентов. Общее количество пациентов с Covid-19 за последние две недели в Юрмале выросло до 185 человек, а в Даугавпилсском крае - до 129 человек.

За прошедшие сутки 15 новых случаев Covid-19 зарегистрировано в Резекне, десять - в Баускском крае, а по девять - в Екабпилсе, Елгавском и Тукумском краях. В ряде других самоуправлений было зарегистрировано меньшее количество новых случаев заражения.

Наибольшее число случаев Covid-19 за последние две недели зарегистрировано в Риге - 3253, Даугавпилсе - 1145, Елгаве - 284, Крустпилсском крае - 196, Екабпилсе - 192, Юрмале - 185, Резекне - 163, Кекавском крае - 146, Вентспилсе - 145, Марупском крае - 130, Даугавпилсском крае - 129, а также в Озолниекском крае - 127.

Расчеты агентства LETA, основанные на данных Центрального статистического управления и SPKC, показывают, что 14-дневная кумулятивная заболеваемость Covid-19 в Латвии в настоящее время составляет 457,6 случая на 100 жителей.