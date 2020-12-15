Rīgas satiksme возьмет в кредит 37,4 млн евро

На начало следующего года остаток активов компании планируется в размере 56,1 млн евро. Ожидается, что прибыль в следующем году составит 3,5 млн евро.

75,4 млн евро необходимо для инвестиций, а 31,5 млн евро - для погашения ранее взятых обязательств.

Для финансирования этих расходов компания планирует привлечь долгосрочные кредиты на сумму 37,4 миллиона евро. Еще 32,2 млн евро планируется получить за счет амортизационных отчислений в качестве источника внутреннего финансирования.

Если эти планы будут реализованы, на конец следующего года у Rīgas satiksme будет баланс в 22,3 млн евро.