Rīgas satiksme возьмет в кредит 37,4 млн евро

Для финансирования инвестиций рижского предприятия общественного транспорта SIA Rīgas satiksme и ранее взятых кредитов предприятие планирует в будущем году взять в кредит 37,4 млн евро, заявили представители Rīgas satiksme на заседании ревизионной комиссии Сейма.
На начало следующего года остаток активов компании планируется в размере 56,1 млн евро. Ожидается, что прибыль в следующем году составит 3,5 млн евро.
75,4 млн евро необходимо для инвестиций, а 31,5 млн евро - для погашения ранее взятых обязательств.
Для финансирования этих расходов компания планирует привлечь долгосрочные кредиты на сумму 37,4 миллиона евро. Еще 32,2 млн евро планируется получить за счет амортизационных отчислений в качестве источника внутреннего финансирования.
Если эти планы будут реализованы, на конец следующего года у Rīgas satiksme будет баланс в 22,3 млн евро.
Как пояснили представители предприятия, этот расчет основан на предположении, что влияние "Сovid-19" на экономическую ситуацию в стране уменьшится. Если текущая ситуация сохранится и не будет улучшений, "Ригас сатиксме" нужна будет дотация от самоуправления.