Рождественскими елками можно будет торговать также в выходные и праздничные дни

Во вторник правительство утвердило поправки к распоряжению Кабинета министров от 6 ноября "Об объявлении чрезвычайного положения". По предложению Министерства земледелия, уточнен перечень непродовольственных товаров, которыми в период чрезвычайного положения можно торговать по выходным и праздничным дням. В этот список включены рождественские елки, чтобы отдать дань традиции и не омрачать жителям праздник.

По данным Общества по выращиванию саженцев, более 80% рождественских елок продается по субботам и воскресеньям, потому что это единственные дни, когда многие работающие латвийцы могут их приобрести.

В питомниках и на открытых торговых площадях торговля рождественскими елками проводится на свежем воздухе, что существенно снижает риск заражения. Кроме того, торговцы должны будут соблюдать установленные в нормативных актах меры эпидемиологической безопасности, в том числе дезинфицировать руки, использовать маски для лица, солюдать дисатнцию.