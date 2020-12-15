10 шайб на двоих: "Динамо" дома потерпело поражение от "Торпедо"

Матч завершился победой гостей со счётом 4:6 (3:2, 0:1, 1:3). Это поражение стало для динамовцев третьим подряд.

Началось для "Динамо" всё очень плохо - уже к 10-й минуте первого периода хозяева уступали в счёте 0:2. Голами в ворота рижан отметились Михаил Варнаков и Антон Шенфельд. Затем, правда, "Динамо" не только сравняло счёт, но и вышло вперёд. При чём сделали это подопечные Петериса Скудры всего за три последние минуты первого периода.

Сначала на 18-й минуте Микс Индрашис сократил отставание в счёте, на 19-й минуте Рихард Букартс сравнял, а за три секунды до перерыва его брат Роберт Букартс вывел "Динамо" вперёд.

Второй период оказался менее результативным - единственную шайбу на 10-й минуте провёл Энди Миле.

На 1-й минуте заключительного отрезка игры Дамир Жафяров вновь вывел гостей вперёд, но на 10-й минуте Янис Шваненбергс опять установил равновесие на табло. Вскоре эти "качели" прекратились и концовка встречи осталась за "Торпедо" - шайбы Ивана Чеховича и Джордана Шварца принесли победу нижегородцам.

В данный момент "Динамо" с 15 очками в 35 матчах по-прежнему занимает последнее место среди 11 команд Западной конференции и последнее место во всём чемпионате КХЛ. В активе "Торпедо" 40 очков в 37 матчах и седьмое место на "Востоке".