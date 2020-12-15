Вт, 15.12.2020
У нас есть пример Беларуси, где правительство пытается расправиться с протестующими с применением грубой силы, и мы видим, что это не улучшает ситуацию. Арнис Кактиньш, социолог
Арнис Кактиньш, социолог
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  • Убийство в Великобритании, локдаун в Литве и новые ограничения в Латвии. Все, что вы могли пропустить 15 декабря
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Убийство в Великобритании, локдаун в Литве и новые ограничения в Латвии. Все, что вы могли пропустить 15 декабря

ФОТО: rus.tvnet.lv

Чтобы вы были в курсе всего происходящего - коротко о главном.

Коронавирус:

  • За прошедшие сутки в Латвии подтверждено 587 случаев Covid-19, скончались пять человек.
  • В Литве за сутки от Covid-19 умерли 38 человек, в Эстонии - трое.
  • В четверг будут приняты еще более строгие ограничения. Школьные каникулы, возможно, продлят.
  • Большинство выявленных случаев Covid-19 зарегистрированы в Риге, Елгаве и Даугавпилсе.
  • Простите правительство и соблюдайте ограничения: медики написали письмо жителям Латвии.
  • В соцсетях распространили документ о жестком локдауне в Латвии. Госканцелярия призывает не доверять слухам
  • Локдаун в Литве: 250 КПП и фото документов для поездок за город.
  • Вспышка Covid-19 в пансионате Даугавпилса: руководство привлекут к ответственности.
  • Исследование 〉 Симптомы Covid-19 у людей в возрасте 50 лет и старше могут проявляться иначе, чем у других.
  • Газета утверждает, что Северная Корея закупила российскую вакцину от Covid-19.
  • Мобильное приложение "Останови Covid" скачано более 260 тысяч раз.
  • Covid-19 затронул около 30 сотрудников Детской больницы; она продолжает работу.
  • Поветкин повторно попал в больницу после заражения коронавирусом.
  • В самолетах "Аэрофлота" выделят специальные места для антимасочников.

Другие события дня:

  • В Великобритании убит 12-летний латыш. В его убийстве обвиняется 14-летний мальчик.
  • В Японии повесят "twitter-киллера", который находил женщин с суицидальными мыслями и убивал их.
  • Путин поздравил Байдена с победой на выборах. Он не спешил это делать.
  • Rīgas satiksme возьмет в кредит 37,4 млн евро.
  • Тихановская призвала бизнес ЕС отказаться от контактов с Минском.
  • В результате пожара в доме престарелых в Башкирии погибли 11 человек.
  • В Елгаве спасли провалившуюся под лед собаку.
  • Голосование выборщиков в США подтвердило победу Байдена.
  • У латвийского фильма "Свингеры" появится русская версия - в главной роли Дмитрий Нагиев.
  • Песня Раймонда Паулса попала в диснеевский фильм.
  • Пограничники Литвы задержали около 70 кг кокаина и амфетамина на 7 млн евро.
  • В Китае обнаружили гигантскую статую Будды. На ней держится многоэтажный дом.
  • Гражданин Эстонии умудрился пересечь границу с РФ без паспорта и визы. Его оштрафовали.
  • Латвийские банки за девять месяцев заработали более 106 млн евро.

Немного легких новостей отвлечься:

  • Блогер оскорбил жену Макгрегора и предложил ему 50 млн долларов за бой.
  • От изнасилования на выставке до многочисленных драк: семь скандалов вокруг Шайи ЛаБафа.
  • Травля в школе и роль, за которую ненавидели: актриса и модель Сидни Суини.

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