Убийство в Великобритании, локдаун в Литве и новые ограничения в Латвии. Все, что вы могли пропустить 15 декабря

Чтобы вы были в курсе всего происходящего - коротко о главном.
Коронавирус:
- За прошедшие сутки в Латвии подтверждено 587 случаев Covid-19, скончались пять человек.
- В Литве за сутки от Covid-19 умерли 38 человек, в Эстонии - трое.
- В четверг будут приняты еще более строгие ограничения. Школьные каникулы, возможно, продлят.
- Большинство выявленных случаев Covid-19 зарегистрированы в Риге, Елгаве и Даугавпилсе.
- Простите правительство и соблюдайте ограничения: медики написали письмо жителям Латвии.
- В соцсетях распространили документ о жестком локдауне в Латвии. Госканцелярия призывает не доверять слухам
- Локдаун в Литве: 250 КПП и фото документов для поездок за город.
- Вспышка Covid-19 в пансионате Даугавпилса: руководство привлекут к ответственности.
- Исследование 〉 Симптомы Covid-19 у людей в возрасте 50 лет и старше могут проявляться иначе, чем у других.
- Газета утверждает, что Северная Корея закупила российскую вакцину от Covid-19.
- Мобильное приложение "Останови Covid" скачано более 260 тысяч раз.
- Covid-19 затронул около 30 сотрудников Детской больницы; она продолжает работу.
- Поветкин повторно попал в больницу после заражения коронавирусом.
- В самолетах "Аэрофлота" выделят специальные места для антимасочников.
Другие события дня:
- В Великобритании убит 12-летний латыш. В его убийстве обвиняется 14-летний мальчик.
- В Японии повесят "twitter-киллера", который находил женщин с суицидальными мыслями и убивал их.
- Путин поздравил Байдена с победой на выборах. Он не спешил это делать.
- Rīgas satiksme возьмет в кредит 37,4 млн евро.
- Тихановская призвала бизнес ЕС отказаться от контактов с Минском.
- В результате пожара в доме престарелых в Башкирии погибли 11 человек.
- В Елгаве спасли провалившуюся под лед собаку.
- Голосование выборщиков в США подтвердило победу Байдена.
- У латвийского фильма "Свингеры" появится русская версия - в главной роли Дмитрий Нагиев.
- Песня Раймонда Паулса попала в диснеевский фильм.
- Пограничники Литвы задержали около 70 кг кокаина и амфетамина на 7 млн евро.
- В Китае обнаружили гигантскую статую Будды. На ней держится многоэтажный дом.
- Гражданин Эстонии умудрился пересечь границу с РФ без паспорта и визы. Его оштрафовали.
- Латвийские банки за девять месяцев заработали более 106 млн евро.
Немного легких новостей отвлечься:
- Блогер оскорбил жену Макгрегора и предложил ему 50 млн долларов за бой.
- От изнасилования на выставке до многочисленных драк: семь скандалов вокруг Шайи ЛаБафа.
- Травля в школе и роль, за которую ненавидели: актриса и модель Сидни Суини.