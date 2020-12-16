Даугавпилчанка Григорьева стала второй на Кубке мира

Анастасия Григорьева завоевала серебро индивидуального Кубка мира по спортивной борьбе, который проходил в Сербии.
Латвийская спортсменка в финале проиграла Айсулуу Тыныбековой из Кыргыстана со счётом 0:14. Отметим, что Тыныбекова является действующей чемпионкой мира и трёхкратной чемпионкой Азии.
В финальном поединке представительница Кыргызстана с первых секунд пошла вперёд и сразу провела приём на 4 балла. После этого она уверенно вела борьбу и набирала балл за баллом.
Бронзовые медали Кубка мира достались Любови Овчаровой из России и Илоне Прокопевнюк из Украины.
Григорьева начала турнир с 1/4 финала, где победила представительницу Германии Луизу Немеш (6:4), а в полуфинале 30-летняя даугавпилчанка в напряжённой схватке победила украинку Прокопевнюк (10:9).