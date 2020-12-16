Даугавпилчанка Григорьева стала второй на Кубке мира

Латвийская спортсменка в финале проиграла Айсулуу Тыныбековой из Кыргыстана со счётом 0:14. Отметим, что Тыныбекова является действующей чемпионкой мира и трёхкратной чемпионкой Азии.

В финальном поединке представительница Кыргызстана с первых секунд пошла вперёд и сразу провела приём на 4 балла. После этого она уверенно вела борьбу и набирала балл за баллом.

Бронзовые медали Кубка мира достались Любови Овчаровой из России и Илоне Прокопевнюк из Украины.