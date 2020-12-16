Ср, 16.12.2020
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Арнис Кактиньш, социолог
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Даугавпилчанка Григорьева стала второй на Кубке мира

Анастасия Григорьева

ФОТО: Reuters/ScanPix

Анастасия Григорьева завоевала серебро индивидуального Кубка мира по спортивной борьбе, который проходил в Сербии.

Латвийская спортсменка в финале проиграла Айсулуу Тыныбековой из Кыргыстана со счётом 0:14. Отметим, что Тыныбекова является действующей чемпионкой мира и трёхкратной чемпионкой Азии.

В финальном поединке представительница Кыргызстана с первых секунд пошла вперёд и сразу провела приём на 4 балла. После этого она уверенно вела борьбу и набирала балл за баллом.

Бронзовые медали Кубка мира достались Любови Овчаровой из России и Илоне Прокопевнюк из Украины.

Григорьева начала турнир с 1/4 финала, где победила представительницу Германии Луизу Немеш (6:4), а в полуфинале 30-летняя даугавпилчанка в напряжённой схватке победила украинку Прокопевнюк (10:9).

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