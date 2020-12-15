Винькеле: ситуация в Латвии не такая серьезная, как в Литве. В чрезвычайных ограничениях нет необходимости

Отвечая на вопрос, почему правительство пока воздерживается от действий, к которым прибегают другие европейские страны, включая Литву, которая ввела так называемый тотальный локдаун, существенно ограничив перемещение жителей, Винькеле указала на то, что, по оценке эпидемиологов, ситуация в Латвии пока не так серьезна, чтобы вводить подобные "чрезвычайные ограничения".

Министр напомнила, что Латвия ввела первые ограничения еще до Литвы.

"В отличие от Литвы, в Латвии ограничения были введены раньше. У них проходили игры "Žalgiris", собравшие тысячи зрителей, что сейчас очень тяжело сказывается", - напомнила политик.

Она подчеркнула, что в настоящее время в Латвии необходимы превентивные дополнительные ограничения на время рождественских праздников, чтобы удержать "хрупкую стабилизацию" ситуации и уменьшить распространение Covid-19, чтобы через четыре недели уменьшилось число больных Covid-19 в стационарах.

Директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков подчеркнул, что, к сожалению, не существует методического пособия, где описаны действия в такой ситуации. По мнению эпидемиолога, главное - определить, как действовать в соответствии с рядом критериев и сбалансировать необходимость ограничений, их эффективность и участие общественности.