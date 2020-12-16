Латвия создаст лабораторию для тестирования средств индивидуальной защиты

Как сообщили агентству LETA в Министерстве образования и науки (МОН), сегодня правительство поддержало разработанное МОН совместно с Минобороны и Минэкономики предложение о создании аккредитованной лаборатории для тестирования средств индивидуальной защиты.

В министерстве отметили, что новая лаборатория будет создана на базе Рижского технического университета (РТУ). В ее создании также будут участвовать Рижский университет им. Страдиньша и входящий в его состав институт безопасности труда и здоровья окружающей среды, Латвийский центр биомедицинских исследований, а также институт исследований безопасности пищевых продуктов, здоровья животных и окружающей среды BIOR.

"Лаборатория позволит и латвийским производителям оперативно проверять соответствие своей продукции стандартам и будет выдавать документацию, чтобы произведенные в Латвии средства индивидуальной защиты можно было предлагать во всех странах Европейского союза (ЕС)", - подчеркнуло МОН.

В министерстве пояснили, что создание такой лаборатории очень важно, поскольку распространение Covid-19 продолжается, а спрос на медицинские маски и средства индивидуальной защиты по-прежнему огромен во всем мире. "В настоящее время Латвия, как и другие страны ЕС, вынуждена месяцами ждать результатов испытаний средств защиты из аккредитованных лабораторий", - добавили в министерстве.

Министр образования и науки Илга Шуплинска подчеркнула, что создание такой лаборатории также будет способствовать развитию системы высшего образования и науки, например, позволяя РТУ и партнерам университета разрабатывать новые учебные программы, готовить высококвалифицированных специалистов. Кроме того, оно даст импульс развитию текстильной промышленности в Латвии.