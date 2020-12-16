Ср, 16.12.2020
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Юрий Перевощиков
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Тяжелая авария в Риге: при столкновении двух машин одна из них практически "всмятку"

ФОТО: Ekrānuzņēmums no "Degpunktā" sižeta

Во вторник, 15 декабря, около 16:00 в Риге, на улице Катлакална, произошла серьезная авария, в которой есть и пострадавшие, сообщила программа Degpunktā.

В так называемый час пик, когда город "стоит" в пробках, дорожно-транспортные происшествия совсем не редкость, но часто аварии бывают легкими, без жертв и, как правило, связаны с несоблюдением безопасного расстояния.

Но не в этот раз - последствия впечатляющей аварии оказались серьезными. Красный автомобиль Honda по неустановленным пока причинам врезался в стоявший в пробке микроавтобус Mercedes, доставляющий посылки.

После мощного удара Honda - практически "всмятку", а бусик вынесло на встречную полосу.

Медики провели необходимые манипуляции для тяжело раненного водителя Honda Civic и доставили его в больницу - мужчина был без сознания.

Прибывший на место ЧП коллега курьера, рассказал, как выглядела авария с точки зрения водителя бусика.

"Машина просто врезалась, он стоял на месте. Надеюсь, что у коллеги все будет хорошо", - отметил он. 

Принимая во внимание состояние водителя Honda, дальнейшие процессуальные действия проведут следователи, отправившееся в больницу вслед за медиками. 

Начат уголовный процесс, пострадавшему назначены экспертизы, в том числе проверка концентрации алкоголя в крови. 

Видео: Сюжет Degpunktā на латышском языке 

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