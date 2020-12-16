Тяжелая авария в Риге: при столкновении двух машин одна из них практически "всмятку"

В так называемый час пик, когда город "стоит" в пробках, дорожно-транспортные происшествия совсем не редкость, но часто аварии бывают легкими, без жертв и, как правило, связаны с несоблюдением безопасного расстояния.

Но не в этот раз - последствия впечатляющей аварии оказались серьезными. Красный автомобиль Honda по неустановленным пока причинам врезался в стоявший в пробке микроавтобус Mercedes, доставляющий посылки.

После мощного удара Honda - практически "всмятку", а бусик вынесло на встречную полосу.

Медики провели необходимые манипуляции для тяжело раненного водителя Honda Civic и доставили его в больницу - мужчина был без сознания.

Прибывший на место ЧП коллега курьера, рассказал, как выглядела авария с точки зрения водителя бусика.

"Машина просто врезалась, он стоял на месте. Надеюсь, что у коллеги все будет хорошо", - отметил он.

Принимая во внимание состояние водителя Honda, дальнейшие процессуальные действия проведут следователи, отправившееся в больницу вслед за медиками.

Начат уголовный процесс, пострадавшему назначены экспертизы, в том числе проверка концентрации алкоголя в крови.